Аналитика: В 2022 году операторы сотовой связи заработали на M2M 11 млрд рублей

MForum.ru

Аналитика: В 2022 году операторы сотовой связи заработали на M2M 11 млрд рублей

24.03.2023, MForum.ru

Такую оценку рынка M2M дает TelecomDaily в своем аналитическом отчете. Число обслуживаемых большой четверкой операторов корпоративных SIM-карт M2M оценено в 35,2 млн, что соответствует годовому приросту на 20% (с 29,7 млн). В 2023 году, прогнозирует агентство, рост будет более скромным, рынок вырастет еще на 11%. Аналогично и в денежном выражении - рынок 2022 года дал 11 млрд рублей, что соответствует годовому росту на 24%, а в 2023 года ожидается 9%. На первое место по числу M2M карт и выручке от их использования в агентстве ставят МегаФон, близкие результаты - у МТС. Вдвоем эти операторы обслуживают 83% рынка. Во "втором эшелоне" Вымпелком, заметно опережающий Tele2.

 

 

Один из заметных трендов российского рынка M2M/IoT - растущий спрос на вертикальные решения, заказчики предпочитают комплексные решения, а не покупки отдельных решений, интеграцией которых придется заниматься.

Развитию рынка M2M/IoT практически не помешали санкции и уход с рынка зарубежных вендоров, об этом можно судить по графику. Этому поспособствовали российские производители, которые наладили выпуск сравнимой с зарубежной отечественной продукции в этой области - от модулей 2G/LTE до «умных счетчиков» и аналитических платформ, с ними работающих.

 

 

Но это в период 2019-2022. В 2023 году ожидается замедление темпов роста рынка вплоть до 11%, что будет соответствовать количеству подключенных SIM-карт в 39,3 млн.

В денежном исчислении ситуация примерно та же, по годам выручка росла, наиболее динамичный рост показал 2022 год, но прогноз не столь оптимистичен, темпы роста замедляются. После роста на 24% в 2022 году, прогноз роста на 9% в 2023 году не столь впечатляет.

 

 

Если говорить о том, кто больше зарабатывает на рынке корпоративных применений M2M/IoT, то и здесь нет сюрпризов, 40% рынка приходится на МегаФон, 39% - на МТС. У ВымпелКома - 17%, у Tele2 - 4%, все цифры - оценки агентства по итогам 2022 года.

Сегментирование рынка показывает, что госпроекты (B2G) занимают 13%, 87% остаются за B2B применениями, по числу SIM-карт.

Топ-5 отраслей, наиболее активных в плане использования M2M:

  • энергетика/ЖКХ - 37%
  • промышленность - 16%
  • транспорт - 15%
  • недвижимость - 13%
  • торговля/ритейл - 11%

 

 

Разнообразие применений M2M/IoT растет, что привлекает в это направление деятельности операторов все новых клиентов. Этому способствует и подход операторов, которые не ограничиваются предоставлением подключенности, но также обеспечивают услуги IoT платформ, автоматизации производств, мониторинга оборудования, контроля активов и персонала, ресурсов и т.п.

Внести свои коррективы в развитие рынка M2M/IoT могут госпрограммы и проекты. Перспективные направления - мониторинг и управление транспортной инфраструктуры, «умное ЖКХ», управление городами (включая «Безопасный город»), повышение энергетической эффективности, развитие промышленного IoT.

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теги: IoT M2M IoT оценки и прогнозы аналитика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

24.03.2023 11:32 От: ABloud

[Аналитика. M2M / IoT]

МегаФон признан лидером рынка интернета вещей по итогам 2022 года

24 марта 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон по итогам 2022 года сохранил лидерство среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M сим-карт, а также выручке в этом сегменте, говорится в исследовании «Рынок М2М/IoT в 2022», опубликованном сегодня агентством Telecom Daily.

Операторы Big4 в 2022 году обслуживали 35,5 млн корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine), на 20% больше, чем годом ранее. При этом эксперты TelecomDaily прогнозируют дальнейший рост – ожидается, что по итогам 2023 года число таких сим-карт увеличится на 11% и будет почти вдвое больше, чем в конце 2019 года. В денежном выражении этот сегмент вырос за год на 24%. МегаФон удерживает лидерство на рынке IoT и по количеству сим-карт, и по выручке – оператор обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России, на них приходится 40% рынка в денежном выражении.

«Рынок IoT находится в фазе активного роста. Наши комплексные технологические решения позволили нам в 2022 году подключить на 25% больше IoT сим-карт, чем в 2021 году, и сохранить свое лидерство в этом сегменте. Один из факторов роста – активная цифровизация в различных сферах, например, в транспорте, ЖКХ, энергетике и других», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Эксперты подтверждают, что наиболее востребованы технологии IoT в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ритейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, еще 13% приходится на госпроекты.

В продуктовом портфеле МегаФона IoT-решения, рассчитанные как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия. Транспортным компаниям они позволяют в режиме реального времени контролировать работу своего парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры. В сфере ЖКХ решения МегаФона позволяют собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи IoT-платформы МегаФона также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, обеспечивая экологическую безопасность.

МегаФон активно развивает протокол связи NB-IoT, который дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 000 датчиков на одну базовую станцию.

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