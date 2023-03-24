Аналитика: В 2022 году операторы сотовой связи заработали на M2M 11 млрд рублей

24.03.2023, MForum.ru

Такую оценку рынка M2M дает TelecomDaily в своем аналитическом отчете. Число обслуживаемых большой четверкой операторов корпоративных SIM-карт M2M оценено в 35,2 млн, что соответствует годовому приросту на 20% (с 29,7 млн). В 2023 году, прогнозирует агентство, рост будет более скромным, рынок вырастет еще на 11%. Аналогично и в денежном выражении - рынок 2022 года дал 11 млрд рублей, что соответствует годовому росту на 24%, а в 2023 года ожидается 9%. На первое место по числу M2M карт и выручке от их использования в агентстве ставят МегаФон, близкие результаты - у МТС. Вдвоем эти операторы обслуживают 83% рынка. Во "втором эшелоне" Вымпелком, заметно опережающий Tele2.

Один из заметных трендов российского рынка M2M/IoT - растущий спрос на вертикальные решения, заказчики предпочитают комплексные решения, а не покупки отдельных решений, интеграцией которых придется заниматься.

Развитию рынка M2M/IoT практически не помешали санкции и уход с рынка зарубежных вендоров, об этом можно судить по графику. Этому поспособствовали российские производители, которые наладили выпуск сравнимой с зарубежной отечественной продукции в этой области - от модулей 2G/LTE до «умных счетчиков» и аналитических платформ, с ними работающих.

Но это в период 2019-2022. В 2023 году ожидается замедление темпов роста рынка вплоть до 11%, что будет соответствовать количеству подключенных SIM-карт в 39,3 млн.

В денежном исчислении ситуация примерно та же, по годам выручка росла, наиболее динамичный рост показал 2022 год, но прогноз не столь оптимистичен, темпы роста замедляются. После роста на 24% в 2022 году, прогноз роста на 9% в 2023 году не столь впечатляет.

Если говорить о том, кто больше зарабатывает на рынке корпоративных применений M2M/IoT, то и здесь нет сюрпризов, 40% рынка приходится на МегаФон, 39% - на МТС. У ВымпелКома - 17%, у Tele2 - 4%, все цифры - оценки агентства по итогам 2022 года.

Сегментирование рынка показывает, что госпроекты (B2G) занимают 13%, 87% остаются за B2B применениями, по числу SIM-карт.

Топ-5 отраслей, наиболее активных в плане использования M2M:

энергетика/ЖКХ - 37%

промышленность - 16%

транспорт - 15%

недвижимость - 13%

торговля/ритейл - 11%

Разнообразие применений M2M/IoT растет, что привлекает в это направление деятельности операторов все новых клиентов. Этому способствует и подход операторов, которые не ограничиваются предоставлением подключенности, но также обеспечивают услуги IoT платформ, автоматизации производств, мониторинга оборудования, контроля активов и персонала, ресурсов и т.п.

Внести свои коррективы в развитие рынка M2M/IoT могут госпрограммы и проекты. Перспективные направления - мониторинг и управление транспортной инфраструктуры, «умное ЖКХ», управление городами (включая «Безопасный город»), повышение энергетической эффективности, развитие промышленного IoT.

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теги: IoT M2M IoT оценки и прогнозы аналитика

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