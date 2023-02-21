Оценки и прогнозы: МТС заявляет о лидерстве в сегментах M2M/IoT и Private LTE

MForum.ru
21.02.2023,
Все любят сравнивать итоги своей деятельности и того, что делали конкуренты. В силу информационной закрытости рынка, сделать это объективно не просто. Операторы не торопятся делиться информацией, которую считают чувствительной для своего бизнеса. Но лидеры рынка как правило хотят, чтобы их лидерство заметили и отметили. Некое противоречие, которое помогают преодолевать аналитические агентства. Коллеги из агентства ONSIDE заявляют, что проведенное ими исследование показывает, что по итогам 2022 года МТС обеспечила 47% всех подключений на рынке M2M, абонбаза за год выросла на 22,8%.
В целом в агентстве оценивают рост M2M/IoT-подключений к сетям операторов мобильной связи за год на 28,8% до 14,3 млн (+3,2 млн гг).
Рынок частных сетей LTE агентство оценивает в 1,5 млрд руб., годовой рост - в 20% относительно 1,2 млрд руб в 2021 году. Поскольку часть запусков не были публичными, в агентстве брали в расчет только открытую часть информации. МТС, в частности, сообщала о 12 запущенных сетях, что составило 37% от всех анонсированных проектов pLTE в нашей стране. Подборку информации о запусках частных сетей LTE можно найти здесь.
Количество подключенных IoT-устройств в России оценено в 70,1 млн штук. Затраты государства и бизнеса на внедрение на базе IoT и M2M/IoT составили почти 114 млрд (+6% гг).
На что, в основном, ушли эти средства - системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.
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теги: оценки рынка частные сети pLTE M2M/IoT интернет вещей
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