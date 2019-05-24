Телеком:В МегаФон посчитали базовые станции LTE

24.05.2019, MForum.ru

На 1 мая 2019 года в МегаФоне насчитывается более 93 тысячи базовых станций LTE. Понятно, что число это условное и, строго говоря, непонятно что вообще считается - число радио (трансиверов) или что-то еще. Входят ли в это количество фемтосоты? Входят ли базовые станции, которыми пользуются абоненты Yota?

В пекло детали, с начала 2019 года оператор нарастил число "базовых станций LTE" на +7% до 93 тыс. И на этом основании называет себя лидером с показателем доли рынка 34%. Общее число таких "базовых станций" в России составляет более 272 тыс.

Не буду в сотый раз напоминать, что число баз само по-себе мало о чем говорит. Поскольку для обеспечения покрытием одной и той же территории покрытием достаточно 1 базы LTE 800, но требуется 7-8 баз LTE b7. А десятки индор малых сот в каких-нибудь офисах и торговых центрах для абонентов, находящихся где-то на улицах города, могут быть менее полезны чем одна база на ближайшей крыше или уличном столбе.

Тем не менее в качестве ориентира, насколько быстро развивается сеть оператора, цифру запомним.

И, раз уж мы упомянули развитие сети МегаФон, то можно упомянуть и о другом факте - базовые станции с агрегацией частот этого оператора можно встретить в 47 регионах. И это не жалкие потуги сложить, например, 5 МГц и 10 МГц, а зачастую вполне симпатичная агрегация 20+20 МГц, что позволяет говорить о пиковых скоростях до 300 Мбит/с. В С-З регионе такие схемы агрегации можно встретить в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Тверской и Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурге и ЛО.

В пресс-релизе где приведены эти цифры, есть "подвал" с общими цифрами по компании, к сожалению, устаревший - в нем говорится о 87 611 баз LTE "на текущий момент", хотя мы только что узнали, что их уже 93 тысячи. Видимо никто подвалы не читает, поэтому в пресс-службе не следят за их актуализацией.

По числу базовых станций LTE МегаФон действительно превосходит других операторов. Это позволяет компании обслуживать наиболее тяжелых абонентов, которых он собрал, как в рамках Yota, так и другими маркетинговыми акциями. Что же, это справедливо. Раз уж оператор обзавелся лишними 30 МГц частот в b7 в ходе йотагейта, будем считать его социальной нагрузкой обслуживание сверхтяжелых абонентов. Вот только стоило бы своевременно подтягивать и пропускную способность опорной и транспортной сетей, а то периодически даже в зоне покрытия до ряда интернет-сервисов бывает недостучаться. И тогда обилие базовых станций перестает иметь смысл в плане качества пользовательского опыта, он может быть лучшим у абонентов другого оператора с меньшими частотными полосами и меньшим числом баз.

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теги: телеком число базовый станций LTE МегаФон