Развитие сетей: Число базовых станций 5G в Китае выросло до 2,2 млн

20.11.2022, MForum.ru

Только с начала 2022 года построено более 795 тысяч базовых станций 5G. Такие данные приводит Министерство промышленности и информатизации Китая.

Число абонентов 5G у трех основных операторов Китая на конец сентября 2022:

556,8 млн - China Mobile;

251 млн - China Telecom;

200,8 млн - China Unicom

Какая будет мораль? Да никакой - Китай большой и технологически передовой, в стране живет много людей и для обеспечения их качественными услугами 5G требуется много базовых стаций.

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теги: число базовых станций 5G пятое поколение Китай