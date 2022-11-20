Развитие сетей: Число базовых станций 5G в Китае выросло до 2,2 млн

MForum.ru
20.11.2022,
Только с начала 2022 года построено более 795 тысяч базовых станций 5G. Такие данные приводит Министерство промышленности и информатизации Китая.
Число абонентов 5G у трех основных операторов Китая на конец сентября 2022:
Какая будет мораль? Да никакой - Китай большой и технологически передовой, в стране живет много людей и для обеспечения их качественными услугами 5G требуется много базовых стаций.
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теги: число базовых станций 5G пятое поколение Китай
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