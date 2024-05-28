5G Advanced: В Пекине идет развертывание сети 5G-A China Mobile

MForum.ru

5G Advanced: В Пекине идет развертывание сети 5G-A China Mobile

28.05.2024, MForum.ru

Вот уже 10 дней как в западном районе третьего кольца Пекина пользователям с подходящими устройствами стали доступны скорости выше 2 Гбит/с в сети 5G-A оператора China Mobile, сообщает Синьхуа.

 

 

По планам оператора, сеть 5G-A последовательно охватит 18 районов столицы Китая, включая международный аэропорт Шоуду.

По данным Пекинского управления связи, на конец апреля 2024 года в Пекине развернуто 114,5 тысяч базовых станций 5G. Это примерно по 52 BS 5G на каждые 10 тысяч человек в городе - лучший в Китае показатель.

В ближайшие 3 года в столице Китая собираются развернуть более 20 тысяч BS 5G-A.

В январе 2024 года о запуске пилотной сети 5.5G в Пекине сообщали China Unicom Beijing и Huawei. Тесты показывают пиковые скорости в сети до 10 Гбит/с и средние скорости более 5 Гбит/с. Сеть развернута как с использованием наружных базовых станций, так и необходимого оборудования в помещениях. Задействованы как диапазоны частот ниже 6 ГГц, так и частоты миллиметрового диапазона. В планах компании - расширять покрытие сети 5G Advanced, как в Пекине, так и в других регионах Китая. Важно отметить, что и в восходящем направлении достигаются скорости до 4 Гбит/с, что важно для беспроводной передачи видео, включая 8К потоки.

Число подключений к сетям 5G в Китае на конец 2023 года оценивалось в 810 млн, ожидается, что в 2024 году этот показатель достигнет отметки в 1 млрд, а на 2030 год - 1,6 млрд.

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теги: 5G Advanced технологии Китай China Mobile число базовых станций

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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