5G: В Китае более 322 млн подключений к 5G на конец 2020 года

MForum.ru
11.03.2021,
China Unicom раскрыла данные о числе абонентов 5G. До сих пор, с момента запуска сети 5G в октябре 2019 года оператор не делился данными о числе подключений к его сети 5G. По данным компании, она завершила 2020 год с 70,8 млн подписчиков на платные пакеты услуг, включая 5G, что соответствует проникновению в 23,2% в абонбазу. Все ли эти абоненты обладают терминалами 5G - вопрос, на который у меня нет ответа.
Теперь можно подсчитать, что общее число подключений к сетям 5G в Китае достигало 322,3 млн на конец 2020 года. China Mobile завершила год со 165 млн подключений, а China Telecom - c 86,5 млн.
В своем отчете China Unicom обещает нарастить инвестиции в 5G в 2021 году на 3% до весомых $5,4 млрд, на эти средства будет, в частности, развернуто еще 320 тысяч базовых станций до конца года. Учитывая то, что China Unicom развивает свою сеть в шеринговом партнерстве с China Telecom, общее число базовых станций в партнерской инфраструктуре, как ожидается, вырастет на 720 тысяч штук в 2021 году.
Благодаря партнерству, в China Unicom рассчитывают сэкономить до 76 млрд юаней.
Суммарные инвестиции China Unicom в 2020 году выросли примерно на 20% до CNY67,7 млрд, а на 2021 год оператор запланировал вложить в развитие до CNY70 млрд.
Оператор нарастил чистую прибыль на 10,3% год к году до CNY12,5 млрд, операционный доход вырос на 4,6% до CNY303,8 млрд.
Доходы от мобильных услуг при этом не росли, удерживаясь на уровне CNY156,7 млрд, ARPU выросло на 4,1% до CNY42,1 на подключение в месяц.
Общее число абонентов сократилось на 12,7 млн до 305,8 млн. Среднее потребление трафика выросло на 21% гг до 9,7ГБ.
Источник: mobileworldlive.com
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