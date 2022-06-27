Тренды: «Большая тройка» Китая становится «большой четверкой»

MForum.ru
27.06.2022,
Долгое время в Китае действовала "большая тройка" - China Mobile, China Telecom и China Unicom. Теперь на рынке страны станет жарче, на него выходит четвертый оператор - China Broadnet.
China Broadnet начала предоставлять услуги, но пока что конкурентам нет смысла особо напрягаться. В том числе потому, что у China Broadnet еще нет собственной сети. Да и в целом, столь запоздалый выход на рынок сулит риски ньюкамеру в куда большей степени, чем операторам, давно поделившим рынок между собой.
Пока что маркетинговая стратегия нового китайского оператора основана на том, что клиентам предлагается "длинный", на два года, контракт, предусматривающий значительный авансовый платеж (более сотни долларов США платеж) на старте, а также ежемесячную абонплату за сравнительно недорогие пакеты 4G/5G. Другая особенность оператора — он планирует сделать ставку на развитие услуг «кабель + 5G» с прицелом на B2B — на китайских операторов радио- и ТВ-сетей.
Для ускорения выхода на рынок, четвертый оператор заключил соглашение о совместном использовании сети с China Mobile и пока что будет работать по сути, как виртуальный оператор.
Действия Китая логичны. Внутренний рынок более 1 млрд человек вполне прокормит четырех операторов. Новичок оживит ситуацию на рынке и сможет предоставить услуги, которые до сих пор активно не продвигались. Интересно, почему в Китае, где идею единого инфраструктурного было бы реализовать проще всего, она не нашла одобрения.
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теги: телеком Китай тренды маркетинг China Broadnet конкуренция
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