Тренды: «Большая тройка» Китая становится «большой четверкой»

MForum.ru

Тренды: «Большая тройка» Китая становится «большой четверкой»

27.06.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Долгое время в Китае действовала "большая тройка" - China Mobile, China Telecom и China Unicom. Теперь на рынке страны станет жарче, на него выходит четвертый оператор - China Broadnet.

China Broadnet начала предоставлять услуги, но пока что конкурентам нет смысла особо напрягаться. В том числе потому, что у China Broadnet еще нет собственной сети. Да и в целом, столь запоздалый выход на рынок сулит риски ньюкамеру в куда большей степени, чем операторам, давно поделившим рынок между собой.

Пока что маркетинговая стратегия нового китайского оператора основана на том, что клиентам предлагается "длинный", на два года, контракт, предусматривающий значительный авансовый платеж (более сотни долларов США платеж) на старте, а также ежемесячную абонплату за сравнительно недорогие пакеты 4G/5G. Другая особенность оператора — он планирует сделать ставку на развитие услуг «кабель + 5G» с прицелом на B2B — на китайских операторов радио- и ТВ-сетей.

Для ускорения выхода на рынок, четвертый оператор заключил соглашение о совместном использовании сети с China Mobile и пока что будет работать по сути, как виртуальный оператор.

Действия Китая логичны. Внутренний рынок более 1 млрд человек вполне прокормит четырех операторов. Новичок оживит ситуацию на рынке и сможет предоставить услуги, которые до сих пор активно не продвигались. Интересно, почему в Китае, где идею единого инфраструктурного было бы реализовать проще всего, она не нашла одобрения.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком Китай тренды маркетинг China Broadnet конкуренция

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.06. [Новости компаний] Прогнозы: Ericsson Mobility Report: к концу 2021 года в мире будет 580 млн подключений к сетям 5G / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] 5G: МТС включила пилотную пользовательскую сеть 5G в Москве / MForum.ru

29.10. [Новости компаний] Конспекты: Анатолий Ильяич, Ericsson, Апдейт информации по рынку 5G / MForum.ru

31.07. [Новости компаний] 5G: В 2020 году рынок инфраструктуры 5G вырастет вдвое / MForum.ru

20.10. [Новости компаний]  Вендоры решений 5G / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:22 ABloud Тема: Краснодарский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Мобильный интернет. Краснодарский край. Вымпелком] билайн на 70% ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае 27 июня 2022 года, Краснодар, пресс-релиз Вымпелком через ...
Сегодня 12:44 ABloud Тема: Дроны (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3)
[БЛА. Грузовые БЛА. Аэротакси] МЧС первым из министерств включает в свою деятельность беспилотные аэротакси и большие грузовые дроны 2022.06.27, пресс-релиз через MForum.ru. Инновационный центр ...
24.06.2022 13:42 ABloud Тема: NB-IoT (25.07.2015)
[NB-IoT. МТС] МТС завершила развертывание в России федеральной сети интернета вещей 24 июня 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая ...
24.06.2022 12:54 ABloud Тема: кибербезопасность (01.09.2019)
[Кибербезопасность. Услуги. МегаФон] Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб 24 июня 2022, пресс-релиз МегаФон, через MForum.ru. Девять из десяти российских компаний ...
24.06.2022 10:44 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Новосибирская область. МТС] МТС включила LTE-скорости еще в 15 деревнях и посёлках Новосибирской области 24 июня 2022 г., пресс-релиз МТС, через MForum.ru. МТС провела работы по ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru

23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru

22.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10 / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro представлены официально / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12 / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 представят 20 июня / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах / MForum.ru

15.06. [Технологии] Компоненты: На рынке чипсетов MediaTek лидирует в штуках, Qualcomm – в деньгах / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: