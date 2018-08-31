Дайджест технологий: Конвергент от МТС; Акции МегаФона упали на Мосбирже; Micron построит новый завод; микроэлектроника и RFID

31.08.2018, MForum.ru

Телеком: МТС объединила безлимитный и домашний интернет

В Москве и еще почти в 70 городах страны клиенты МТС смогут подключить проводной и мобильный интернет на один лицевой счет в рамках конвергентного предложения.

В новое предложение входит также пакет - 140 ТВ-каналов домашнего ТВ, а также пакеты минут и SMS для смартфона. Стоимость конвергентного тарифа зависит от региона и наполнения тарифа. Например, в Ульяновске за 600 рублей пользователи получат безлимитный мобильный интернет и домашний фиксированный доступ на скорости до 100 Мбит/c, а также 500 минут голосового доступа и SMS на номер своего региона + 140 ТВ-каналов домашнего ТВ. В Москве пакет обойдется в 950 рублей в месяц, включая безлимитный мобильный интернет, домашний фиксированный доступ на скорости до 300 Мбит/c, 500 минут и SMS на номера Москвы и Подмосковья, и все те же 150 каналов. Источник: mforum.ru.

Телеком: Акции МегаФона упали в цене

Интересные события произошли вчера и сегодня на Мосбирже. Казалось бы, бумаги компании МегаФон должны были бы падать в цене после сообщения о делистинге МегаФона с Лондонской биржи, что приведет к снижению прозрачности бизнеса компании и, как следствие, удорожанию для нее внешних займов. Этого не произошло.

Куда болезненнее Мосбиржа отреагировала на вроде бы невинную информацию - продажу пакетов акций, принадлежавших топ-менеджменту компании. И это при том, что общая доля пакетов, приходящихся на долю Сергея Солдатенкова, гендиректора компании и Геворка Вермишяна, исполнительного директора, составляет всего-то 0,042% в уставном капитале компании. На фоне доли USM, составляющей 56,32%, это просто нисколько. Но вместе с информацией о планах Сергея Солдатенкова завершить работу в компании, а также на фоне других событий, прежде всего, необходимости выкидывать гигантские деньги на реализацию требований “закона Яровой-Озерова”, а также на фоне других слухов, акции компании буквально рухнули - вчера они снизились на 17%!

Вероятно сработал стандартный сценарий - уж если от бумаг компании избавляются люди, обладающие инсайдом, то внешним инвесторам делать в этих бумагах тем более нечего. Этому подходу не откажешь в логичности, хотя вовсе не факт, что цена бумаг компании будет сокращаться и далее.

Микроэлектроника: Micron построит в США новый завод по производству кристаллов

Американская компания Micron Technology - один из крупнейших в мире производителей микросхем, модулей памяти (DRAM и NAND), SSD-накопителей, сенсоров CMOS.

В перспективе 12 лет компания намерена вложить $3 млрд, сумму скромную по нынешним временам, в постройку нового завода в Манассасе, Виргиния, США. Завод будет производить динамическую память DRAM и микросхемы NAND.

Интересное решение, которое принимается как раз тогда, когда Китай быстро ведет ситуацию к перепроизводству микросхем памяти. .

Тем не менее, все делается по заветам Трампа, компания обещает создать в США 1.1 тыс. рабочих мест, собирается инвестировать на уровне $1 в образовательные программы - трудно даже представить себе, как можно потратить на образование такие средства. Смущают только сроки - 12 лет. За это время на рынке микроэлектроники может измениться многое, может быть, и завод строить будет не нужно, или не в США, или не под память. Источник: kommersant.ru.

Компания Micron входит в топ-5 производителей микроэлектроники в мире по версии IC Insights, ее доходы в 1q2018 составили $7.36 млрд. Компания выпускает высоконадежные продукты, пользующиеся спросом у предприятий ВПК ряда стран.

В июле 2018 года компания столкнулась с судебным запретом на продажу 26 наименований продуктов на рынке Китая, включая микросхемы памяти, откуда в 2017 году компания получила 50% выручки. Пока на мировом рынке есть дефицит памяти, а пока что мы имеем дело с рынком поставщиков, этот запрет не более, чем созданные для компании неудобства. Но по мере того, как в Китае идет импортзамещение в области микроэлектроники, конкуренция в области микросхем памяти может заметно обостриться, и прибыльность производства этой продукции пойдет вниз.

Микроэлектроника: Qualcomm представил на IFA новый аудиокодек

Новинка Qualcomm aptX Adaptive поддерживает автоматическую динамическую перенастройку, устройство подстраивается к типу воспроизводимого контента, а также к состоянию радиоэфира. Это важно, когда устройство должно обеспечивать оптимизацию, как тогда, когда пользователь разговаривает по телефону, так и тогда, когда он слушает музыку или аудиоконтент в играх.

Кодек aptX Adaptive будет доступен в однокристальных Bluetooth-системах линеек Qualcomm CSRA68100 и Qualcomm QCC5100 с сентября 2018 года. Версия для смартфонов и планшетов будет доступна на платформе Android P с декабря 2018 года. Источник: mforum.ru.

RFID: Ангстрем разработал решение для чипирования автомобильных номеров

В зеленоградском Ангстреме разработали RFID-чип для маркировки знаков госрегистрации транспортных средств. Основой чипа стала микросхема производства Ангстрем. Метка размером 5х10 мм работает в диапазоне UHF 865-960 МГц, что обеспечивает дальность считывания не менее 20 метров. Дополнительной антенной выступает номерной знак. Метка дает возможность дополнительной дистанционной идентификации автомобиля, например, системами контроля скорости, но также может быть полезна и водителю. Скажем, при выезде на платный участок автодороги наличие радиометки в номерном знаке позволит проехать зону контроля практически без снижения скорости. То же касается въезда и выезда с территорий ограниченного доступа.

В Ангстрем готовы отгрузить первую партию меток RFID для номерных знаков к концу 2018 года. Стоит отметить, что аналогичное решение есть и у Микрона.

В России в 2018 году в ГУОБДД прорабатывают вариант обязательного встраивания чипов с поддержкой RFID в государственные регистрационные знаки. В Китае с 2019 года оснащение автомобиля меткой RFID станет обязательным для каждого нового автомобиля.

С одной стороны, задача улучшить работу систем визуального распознавания номеров - вполне логична, бывает же, что номер частично закрывают или он может быть просто грязным. С другой стороны, если зачипировать все авто, можно будет собрать исчерпывающую информацию откуда, куда, когда и каким маршрутом движется любой автомобиль. Учитывая, что в личных автомобилях, как правило, едут их владельцы, выходит, что будет собрана информация обо всех перемещениях частных лиц. Как, кем и для чего в дальнейшем будет использована такая информация, пока что можно только гадать. ++

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теги: телеком RFID микроэлектроника

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