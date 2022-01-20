Онлайн-торговля: Билайн бизнес внедрил сервис видео трансляций для онлайн-торговли

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Онлайн-торговля: Билайн бизнес внедрил сервис видео трансляций для онлайн-торговли

20.01.2022, MForum.ru

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Подразделение билайн бизнес компании ВымпелКом сообщает о внедрении сервиса видеотрансляций сетью интерьерных салонов Boxx в Калининграде. Это позволяет покупателям лучше рассмотреть товары, представленные в интернет-магазине.

 

 

Сервис билайн.Стрим основан на решении eyezon и обеспечивает возможность персональных видеостримов для помощи покупателям. Видеостримы позволяют рассмотреть товар со всех сторон в режиме реального времени, а также задать продавцу интересующие покупателя вопросы.

В Калининграде услугу внедрил сеть салонов мебели и интерьеров Boxx. На сайте boxx.ru можно нажатием кнопки заказать "живую" видеотрансляцию заинтересовавшего вас предмета, а также задать продавцу интересующие вас вопросы, голосом или в текстовом формате. Свою камеру можно не включать.

Для интеграции любого интернет-магазина и сервиса, достаточно встроить в код сайта виджет в виде кнопки LIVE. В случае с BOXX, внедрение сервиса заняло менее недели. Для владельца магазина собирается общая статистика по работе услуги, есть возможность контроля продавцов-стримеров, а также результатов взаимодействия покупателей и продавцов.

Что говорят участники проекта?

Наталья Чухлеба, директор отделения билайн в Калининграде:

«Ограничения, вызванные пандемией, способствовали росту популярности онлайн-продаж. В результате в интернет-магазинах развиваются новые форматы коммуникаций, такие как видеотрансляции. Сервис билайн.Стрим на базе решений eyezon обеспечивает привычное «живое» взаимодействие с консультантами, облегчая клиентский выбор и помогая принять решение о покупке. А возможность предварительно осмотреть товар со всех сторон способствует повышению конверсии сайта. При этом для клиентов сохраняются комфортные и безопасные условия домашней обстановки».

Владимир Литвиненко, руководитель интернет-магазина «Boxx»:

«Сервис билайн.Стрим позволил нам открыть для себя новый канал взаимодействия с клиентами. С его помощью мы соединили менеджеров по продажам в розничных салонах и клиентов, делающих покупки в онлайне. Сервис позволил нам увеличить продажи, особенно в период локдауна. Наша команда всегда открыта к новым и современным решениям, именно поэтому мы решили запустить билайн.Стрим и не ошиблись».

Любопытное решение. Не так давно на сайтах некоторых онлайн магазинов стали появляться короткие видеоролики, демонстрирующие работу тех или иных товаров. Зачастую это заметно добавляет полезную информацию по сравнению с ситуацией, когда имеешь дело только с картинкой и краткими данными о товаре. А когда я в этом году покупал елку в онлайн-магазине, то приятной опцией стало несколько видеороликов елок, подобранных продавцом в соответствии с моими пожеланиями, из которых я в итоге и выбрал свою. Привезли именно ту, что я заказал, и ее вид в точности соответствовал тому, что я видел в ролике. Предлагаемый билайн бизнес вариант сервиса - дальнейшее развитие темы "видеоинформация о товаре". Сочетание возможности рассмотреть товар и одновременно задать вопросы продавцу-консультанту - очень неплохое подспорье при выборе покупки.

пресс-релиз билайн бизнес

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теги: телеком билайн бизнес Вымпелком онлайн торговля видеостриминг интернет магазины пресс-релизы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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