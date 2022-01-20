Онлайн-торговля: Билайн бизнес внедрил сервис видео трансляций для онлайн-торговли

MForum.ru
20.01.2022,
Подразделение билайн бизнес компании ВымпелКом сообщает о внедрении сервиса видеотрансляций сетью интерьерных салонов Boxx в Калининграде. Это позволяет покупателям лучше рассмотреть товары, представленные в интернет-магазине.
Сервис билайн.Стрим основан на решении eyezon и обеспечивает возможность персональных видеостримов для помощи покупателям. Видеостримы позволяют рассмотреть товар со всех сторон в режиме реального времени, а также задать продавцу интересующие покупателя вопросы.
В Калининграде услугу внедрил сеть салонов мебели и интерьеров Boxx. На сайте boxx.ru можно нажатием кнопки заказать "живую" видеотрансляцию заинтересовавшего вас предмета, а также задать продавцу интересующие вас вопросы, голосом или в текстовом формате. Свою камеру можно не включать.
Для интеграции любого интернет-магазина и сервиса, достаточно встроить в код сайта виджет в виде кнопки LIVE. В случае с BOXX, внедрение сервиса заняло менее недели. Для владельца магазина собирается общая статистика по работе услуги, есть возможность контроля продавцов-стримеров, а также результатов взаимодействия покупателей и продавцов.
Что говорят участники проекта?
Наталья Чухлеба, директор отделения билайн в Калининграде:
«Ограничения, вызванные пандемией, способствовали росту популярности онлайн-продаж. В результате в интернет-магазинах развиваются новые форматы коммуникаций, такие как видеотрансляции. Сервис билайн.Стрим на базе решений eyezon обеспечивает привычное «живое» взаимодействие с консультантами, облегчая клиентский выбор и помогая принять решение о покупке. А возможность предварительно осмотреть товар со всех сторон способствует повышению конверсии сайта. При этом для клиентов сохраняются комфортные и безопасные условия домашней обстановки».
Владимир Литвиненко, руководитель интернет-магазина «Boxx»:
«Сервис билайн.Стрим позволил нам открыть для себя новый канал взаимодействия с клиентами. С его помощью мы соединили менеджеров по продажам в розничных салонах и клиентов, делающих покупки в онлайне. Сервис позволил нам увеличить продажи, особенно в период локдауна. Наша команда всегда открыта к новым и современным решениям, именно поэтому мы решили запустить билайн.Стрим и не ошиблись».
Любопытное решение. Не так давно на сайтах некоторых онлайн магазинов стали появляться короткие видеоролики, демонстрирующие работу тех или иных товаров. Зачастую это заметно добавляет полезную информацию по сравнению с ситуацией, когда имеешь дело только с картинкой и краткими данными о товаре. А когда я в этом году покупал елку в онлайн-магазине, то приятной опцией стало несколько видеороликов елок, подобранных продавцом в соответствии с моими пожеланиями, из которых я в итоге и выбрал свою. Привезли именно ту, что я заказал, и ее вид в точности соответствовал тому, что я видел в ролике. Предлагаемый билайн бизнес вариант сервиса - дальнейшее развитие темы "видеоинформация о товаре". Сочетание возможности рассмотреть товар и одновременно задать вопросы продавцу-консультанту - очень неплохое подспорье при выборе покупки.
--
теги: телеком билайн бизнес Вымпелком онлайн торговля видеостриминг интернет магазины пресс-релизы
Публикации по теме:
21.12. [Новости компаний] B2B: Новый инструмент маркетинговых исследований запускает для клиентов билайн бизнес / MForum.ru
20.12. [Новости компаний] 5G: ВымпелКом протестировал B2B AR-очки с 5G подключением / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Облачные услуги: ВымпелКом приобрел IBS DataFort / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Облачные сервисы: ВымпелКом и DataFort запускают на базе ЦОД в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] B2O: Билайн Бизнес отмечает успех агрегатора ресурсов для межоператорского взаимодействия / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A36 представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue Charm 10 – бюджетная новинка с корпусом из стекла / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 3 будет основан на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Moto G71 5G на Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Lenovo Legion Y700 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 представлен официально / MForum.ru