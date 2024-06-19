ИИ: Билайн бизнес и Югра начинают сотрудничать в сфере ИИ

19.06.2024, MForum.ru

Компания ВымпелКом и ХМАО договорились о совместной реализации Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 года на территории региона. Соответствующее соглашение подписал врио губернатора ХМАО-Югры Руслан Кухарук и президент ПАО "ВымпелКом" Александр Панков.

Основными направлениями сотрудничества команды по ИИ билайна и Югры станут обмен опытом и внедрение технологий ИИ для решения задач мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и незаконных вырубок в автономном округе.

Также в Югре модели ИИ начнут анализировать эффективность транспортных маршрутов, что поможет оптимизировать расписания и улучшить контроль оплаты проезда в общественном транспорте. В социальных учреждениях технология машинного зрения Билайна поможет повысить эффективность работы персонала.

Еще одно направление сотрудничества - подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к эффективной организации вывоза ТКО.

Врио Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук:

«Югра - один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами. В то же время, мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт. Только через совместную работу и обмен знаниями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал цифровой трансформации».

Президент ПАО «ВымпелКом» Александр Панков:

«Искусственный интеллект уже стал незаменимым инструментом для решения сложных комплексных задач Югры и помощником в обеспечении устойчивого развития региона. Совместными усилиями мы постараемся сделать так, чтобы огромные возможности нейросетей эффективно применялись там, где они больше всего нужны. Очевидно, что предотвращение пожаров и оперативное обнаружение задымлений, как и незаконная вырубка лесных массивов – одна из важнейших проблем Сибири, в которой мы со своими технологиями уже можем быть полезными. Рад, что нам предстоит внедрять технологии на благо жителей региона в нескольких сферах: это и городское управление, и экология, и социальное обслуживание».

В ХМАО активно занимаются тематикой ИИ, Югра входит в топ-20 регионов по частоте информирования о реализации ИИ проектов в СМИ и соцсетях, который составила нейросеть билайна за 2023 год.

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теги: ВымпелКом Билайн бизнес сотрудничество ХМАО Югра искусственный интеллект AI

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