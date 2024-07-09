Антифрод. Антиспам: Облачная АТС билайн получила поддержку сервиса Этикетка

MForum.ru
09.07.2024,
Билайн бизнес интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов Этикетка. Благодаря этому появилась возможность передавать на экраны телефонов вызываемых абонентов дополнительные данные, например, название бренда и цель звонка.
Для настройки, что именно должно отображаться при вызове, достаточно выбрать номер, указать имя или название и приложить документ, подтверждающий право использования указанной информации при вызовах. Этикетка предусматривает отображение только подтвержденных данных после обязательной проверки.
Как утверждает ВымпелКом, ссылаясь на опыт компаний-клиентов, при использовании сервиса Этикетка повышается уровень контактности, а общение с клиентами идет в более лояльном ключе, чем когда звонок приходит с "безымянного" номера.
Подключение сервиса Этикетка в ЛК Облачной АТС билайн бизнес доступно для пользователей любых тарифных планов. Подключение занимает до 3 рабочих дней, если звонить предполагается только абонентам Билайн и до 7 рабочих дней при звонках также абонентам партнерских сетей.
Директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом» Руслан Ахлебининский: «Интеграция сервиса «Этикетка» расширяет возможности для пользователей Облачной АТС. Теперь в едином интерфейсе можно не только управлять всей телефонией компании, использовать технологии речевой аналитики или, например, определять эффективность рекламных кампаний, но и забрендировать исходящие вызовы своим клиентам. У добросовестных компаний появилась возможность самостоятельно определять, что, кроме номера, увидят абоненты на экране во время вызова».
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теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам Этикетка
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