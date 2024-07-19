Антифрод. Антиспам: Сервис Этикетка - первые 50 млн вызовов!

MForum.ru
19.07.2024,
Билайн бизнес рассказал о первых итогах работы сервиса идентификации вызовов Этикетка. С октября 2023 года, когда решение запустили в коммерческую эксплуатацию, российские компании сделали более 50 млн забрендированных вызовов.
Сервис Этикетка работает на основе разработанной в Билайн технологии и позволяет вместе с номером вызывающего передавать на устройство дополнительную проверенную информацию - название компании или бренда и цель вызова.
Возможность и способ отображения данных зависит от технических параметров сети, модели абонентского устройства, наличия услуг АОН / антиАОН, а также соглашений билайн и других операторов.
Сегодня сервисом Этикетка пользуется более 600 компаний, работающих в разных областях - доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и т.п. Брендированные звонки используются для информирования пользователей об изменениях в заказе, оперативной связи с курьером, решения вопросов, связанных с обслуживанием клиентов, проведение опросов, подбора кандидатов на вакансии и т.п.
Как утверждает билайн бизнес, после подключения Этикетки, компаниям становится проще дозвониться до абонентов. Кроме того, пользователи быстрее отвечают на "брендированные" вызовы и более лояльно настроены, поскольку приняли осознанное решение начать разговор.
Директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО ВымпелКом Руслам Ахлебининский:
«Повышение безопасности и прозрачности телефонных коммуникаций ― одна из важных и актуальных потребностей нашего общества. А «Этикетка» ― эффективный инструмент для её решения. Мы видим, что и бизнес, и абоненты высоко оценили эффективность нашего сервиса. С каждым днем растет количество абонентов, получающих брендированные вызовы от корпоративных клиентов билайна с проверенной информацией о звонящем на экране телефона».
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Хорошая технология. Хотелось бы, чтобы ее задействовали более масштабно, чтобы все звонки, которые не прошли верификацию на платформе Антифрод, помечались бы на стороне вызываемого клиента как "подозрительный звонок".
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теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам Этикетка
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