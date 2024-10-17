B2B: Билайн-бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов

17.10.2024, MForum.ru

Как очевидно из названия, это единая точка входа для всех продуктов, что особенно удобно для тех, кто пользуется несколькими услугами компании, и кому сейчас приходится переключаться между несколькими отдельными ЛК, чтобы решать необходимые вопросы. Упрощается и процесс оплаты – планирования расходов, все платежные документы отображаются в «едином окне».

Клиенты могут добавить несколько юрлиц, настроить отдельные доступы для сотрудников, назначить им роли. Скажем, бухгалтер может зайти в свой аккаунт в ЛК и получит доступ к счетам, актам сверки, отчета. Но не к смене тарифов SIM-карт.

Чтобы входить в ЛК, не нужно придумывать и запоминать логин и пароль – достаточно мобильного номера телефона.

Что позволяет делать новый ЛК?

Просматривать договоры;

Получать и оплачивать счета. Несколько счетов можно оплатить единой суммой;

Заказывать отчеты, смотреть детализацию, скачивать акты сверки в .xls или .pdf форматах с печатью и подписью;

Создавать заявки в техподдержку – непосредственно в ЛК, там же отслеживать статус;

Оформлять услуги онлайн, без поездок в офис Билайн, - можно оформить документы и подписать онлайн или через курьера;

Через ЛК можно переходить в другие сервисы Билайн Бизнес;

Оставлять обратную связь.

Заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу билайна Максим Зайков: «Мы рады представить наш новый личный кабинет для корпоративных клиентов, который станет незаменимым инструментом для эффективного управления всеми продуктами и услугами нашей компании. Этот инновационный продукт значительно упрощает процессы взаимодействия с нами, делая их более комфортными и прозрачными. Уникальность нашего решения заключается в том, что оно объединяет все необходимые функции в одном месте, предоставляя клиентам единую точку доступа ко всем услугам и продуктам. Это позволяет существенно сократить время на поиск необходимой информации и выполнение различных операций. Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов и услуг, и новый личный кабинет — это только начало. В ближайшее время мы планируем добавить новые функции и возможности, которые сделают работу с нами еще более удобной и эффективной».

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теги: Вымпелком Билайн B2B бизнес-услуги услуги

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