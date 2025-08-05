Развитие сетей: Билайн в сотрудничестве с China Telecom разработает сервисы для подключенных автомобилей

MForum.ru
05.08.2025,
Билайн и China Telecom подписали соглашение о сотрудничестве, в рамах которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая. Партнерство охватит ряд крупнейших производителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и других. Партнеры сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика, автономная связь.
Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного «интернета вещей» в России. Его условно можно разделить на следующие направления:
Проект, реализацией которого займется корпоративное направление Билайн бизнес, совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается SIM-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение: пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.
Тема хорошая, вот только момент для ее развития выбран сложный. Сейчас, когда мобильную передачу данных начали сравнительно массово отключать в целом ряде российских регионов, даже самые красивые IoT-проекты могут столкнуться с отсутствием доступа к сети. Остается надеяться разве что на то, что "и это пройдет" когда-нибудь. Например, пока будет идти разработка сервисов партнерами.
Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов «интернета вещей» и оператора фискальных данных Билайна:
«После 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России. Глобальная цель Билайна — добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела SIM-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов. В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства».
Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года SIM-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года – в Nissan и Infinity, КАМАЗ, АвтоВАЗ.
В целом международное сотрудничество - дело хорошее. Можно предположить, что у Билайн и China Telecom найдутся и другие направления для партнерской деятельности.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн ВымпелКом China Telecom партнерские проекты
--
Публикации по теме:
21.10. [Новости компаний] IT: ВымпелКом и Альфа-Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве / MForum.ru
06.06. [Новости компаний] Антифрод. Антиспам: Билайн объявил о новых успехах в борьбе с фродом, мошенничеством и спамом и договорился со Сбером о сотрудничестве / MForum.ru
22.05. [Новости компаний] Розница: МегаФон запускает продажи своих SIM-карт в сети гипермаркетов Линия и в рознице Комус / MForum.ru
06.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Ростелеком и Автодор договорились о сотрудничестве в строительстве вышек сотовой связи вдоль автотрасс / MForum.ru
31.05. [Новости компаний] Партнерские проекты: МТС, F+ tech и МойОфис представили МАРМ на базе Аврора / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru