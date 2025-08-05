Развитие сетей: Билайн в сотрудничестве с China Telecom разработает сервисы для подключенных автомобилей

05.08.2025, MForum.ru

Билайн и China Telecom подписали соглашение о сотрудничестве, в рамах которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая. Партнерство охватит ряд крупнейших производителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и других. Партнеры сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика, автономная связь.

Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного «интернета вещей» в России. Его условно можно разделить на следующие направления:

мониторинг грузов

управление корпоративными автопарками (Fleet Management, «управление автопарком»)

Х-шеринг (X-sharing, общее название различных видов совместного потребления автосервисов)

подключенные автомобили (Connected Car, «подключенный автомобиль»)

Проект, реализацией которого займется корпоративное направление Билайн бизнес, совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается SIM-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение: пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.

Тема хорошая, вот только момент для ее развития выбран сложный. Сейчас, когда мобильную передачу данных начали сравнительно массово отключать в целом ряде российских регионов, даже самые красивые IoT-проекты могут столкнуться с отсутствием доступа к сети. Остается надеяться разве что на то, что "и это пройдет" когда-нибудь. Например, пока будет идти разработка сервисов партнерами.

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов «интернета вещей» и оператора фискальных данных Билайна:

«После 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России. Глобальная цель Билайна — добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела SIM-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов. В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства».

Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года SIM-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года – в Nissan и Infinity, КАМАЗ, АвтоВАЗ.

В целом международное сотрудничество - дело хорошее. Можно предположить, что у Билайн и China Telecom найдутся и другие направления для партнерской деятельности.

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теги: Билайн ВымпелКом China Telecom партнерские проекты

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