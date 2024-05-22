Розница: МегаФон запускает продажи своих SIM-карт в сети гипермаркетов Линия и в рознице Комус

MForum.ru
22.05.2024,
МегаФон движется против тренда - сократив число салонов, оператор теперь расширяет сеть партнерств по продвижению подключений.
У Линии 27 гипермаркетов в Черноземье, в частности, в Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.
С Комус совместный проект пока что пилотный, этот поставщик товаров для офиса и бизнеса располагает розничной сетью из более чем 100 магазинов в 30 российских регионах. В рамках первого этапа сотрудничества будет задействовано 52 магазина в Московском регионе.
В общем, расширение партнерской сети продаж охватывает 10 регионов в ЦФО.
В рамках запуска абонентам будет предложено платить за новую симку 150 рублей, которые окажутся на балансе при активации сим-карты. К купленной SIM-карте можно подключить выбранный на сайте МегаФона тарифный план (в разделе "Активировать сим-карту"). Те, кто выбирает тарифы Yota, смогут настроить параметры на сайте Yota - в разделе "Собери свой тариф".
Подписать абонентский договор предлагается через приложение Госключ. Без активации с подтверждением паспортных данных активация симки невозможна.
«Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса», — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
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теги: МегаФон розница партнерские проекты партнеры ЦФО Центральный федеральный регион
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