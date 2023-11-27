Розница: МегаФон выводит на рынок розничный бренд мобильной электроники - Stellarway

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Розница: МегаФон выводит на рынок розничный бренд мобильной электроники - Stellarway

27.11.2023, MForum.ru

Розница стала неплохим подспорьем для операторов мобильной связи, она вносит в доходы компании вполне ощутимый вклад. На фоне изменений на российском розничном рынке, у операторов сотовой связи выросли шансы для успешного вывода на рынок товаров под собственным брендом. МегаФон начинает продажи 12 категорий товаров мобильной электроники под брендом Stellarway.

 

 

Аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков пользуются растущим спросом. В рознице МегаФона и Yota в 3q2023 объем продаж вырос на 12% в штуках год к году. Наибольший спрос по данным компании отмечается в таких сегментах, как док-станции (+590%), проводные гарнитуры (+421%), наушники (+145%), внешние источники питания (+70%). В денежном выражении наибольший рост показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%), внешние аккумуляторы (+93%).

Под маркой Stellarway МегаФон собирается выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядки, проводные гарнитуры, включая беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.

Пока что в интернет-магазине МегаФон появились защитные стекла, устройства быстрой зарядки и чехлы. До конца января 2024 года все категории анонсированных товаров появятся в объединенной рознице МегаФона и Yota, и в интернет-магазине.

Разработкой и поставкой аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора - Revo Charge.

«Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории No Name и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий. Сейчас выводим на рынок более 100 товарных позиций, а в дальнейшем мы планируем расширить ассортимент», — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Интересный ход оператора и сейчас неплохой момент, чтобы попробовать продажи под собственным брендом.

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теги: телеком МегаФон собственные бренды розница

© Алексей Бойко, MForum.ru

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