Кадры: Инна Джур - новый директор по региональному развитию поволжских территорий

11.12.2023, MForum.ru

Инна Джур (на фото) заменит на этой позиции Владимира Скурихина, который, в свою очередь займет такую позицию в макрорегионе Юг и Кавказ.

«Поволжье — важный и перспективный с точки зрения развития бизнеса макрорегион. Здесь проживает более 20 миллионов человек, действуют крупные промышленные предприятия и IT-центры, активно развиваются агрокомплекс и туризм. Высокими темпами идет цифровизация территорий: объем интернет-трафика год к году растёт на 20%. Поэтому своими приоритетными направлениями вижу увеличение абонентской базы как на рынке В2С, так и среди корпоративных клиентов, а также реализацию инновационных проектов для частных компаний и госзаказчиков», — говорит Инна Джур.

МегаФон активно развивает Поволжский регион. За 2023 год здесь построили и модернизировали порядка 5 тысяч базовых станций. МегаФон - партнер 44 тысяч компаний региона, для них реализуются проекты в сфере кибербезопасности, облачных и рекламных сервисов и других профильных услуг. Например, в рамках проекта "Лесохранитель" были запущены системы мониторинга лесных пожаров в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

До этого назначения Инна Джур руководила бизнесом МегаФон в Свердловской области. В период ее руководства, оператор увеличил операционные и финансовые показатели в регионе, включая долю рынка, число абонентов и территорию покрытия.

Инна Джур работает в МегаФон 12 лет. 7 лет она руководила маркетинговой политикой компании на территории Большого Урала, с 2018 года возглавляла МегаФон в Свердловской области. Окончила Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Уральский институт управления - филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

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теги: розница МегаФон кадры назначения

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