Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие LTE в Свердловской области

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Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие LTE в Свердловской области

03.08.2022, MForum.ru

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МегаФон продолжает рассказывать о российских регионах, где в 2022 году проводились работы по модернизации сети и расширению покрытия. Сегодня - о том, что было сделано в Свердловской области и Екатеринбурге.

 

Автор фото: Алексей Зайцев

 

Модернизация и установка новых базовых станций 4G/LTE затронула 31 населенный пункт Свердловской области. Базовые станции появились в крупных городах и в небольших населенных поселках с населением от 60 человек. По оценке оператора, более связное покрытие и возможности пользования интернетом на скоростях 4G получили около 300 тысяч жителей Среднего Урала.

Емкость сети расширялась прежде всего там, где анализ технической службы оператора с использованием BigData и алгоритмов ИИ прогнозирует рост голосового трафика и объемов передачи данных. Это такие районы Екатеринбурга, как Московский тракт, Уктус, Парковое, Компрессорный, Птицефабрика, а также центр города. Здесь заблаговременно была расширена пропускная способность сети, что обеспечило возможность обслуживания растущего трафика.

Качество голоса и передачи данных улучшено в Березовском, Богдановиче, Верхней Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и Талице.

Также были улучшены услуги почти для 40 тысяч жителей небольших населенных пунктов, в частности: Антоновский, Буланаш, Кедровка, Кармак, Палкинский, Прохладный, Таватуй, Шувакиш, селах Большое Трифоново, Кадниково и Николо-Павловское, деревне Приданниково, садах «Нива», «Уралец» и других локациях.

«Мы точечно определили места, где видим повышенный интерес к мобильному интернету – это и густонаселенные кварталы в крупных городах, и небольшие поселки с потенциалом на увеличение передачи данных. Там с начала года мы модернизировали и запустили более 50 базовых станций с поддержкой сети 4G, на которую сегодня приходится 90% трафика. Благодаря этому связь стала надёжнее, а скорости мобильного интернета еще выше», – поделилась данными директор Свердловского отделения МегаФона Инна Джур.

МегаФон отмечает, что работы, проведенные по модернизации сети, позволили компании в очередной раз стать лучшим оператором в России по медианным скоростям скачивания данных на мобильные устройства. Лидерство МегаФона по этому показателю в целом по России подтверждено многочисленными независимыми тестами компании Ookla. \\

пресс-релиз компании МегаФон</p>

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Свердловская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

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