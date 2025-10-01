Развитие сетей: МегаФон в Свердловской области -- новые базовые станции запущены в Серове

01.10.2025, MForum.ru

МегаФон развернул новые базовые станции в Серове. Это улучшило качество покрытия и позволило нарастить емкость сети. Обновление затронуло сразу несколько локаций крупного города, в том числе коллективные сады на улице Совхозной, а также жилые кварталы и предприятия на улицах Победы и Стахановцев.

В результате модернизации скорость мобильного интернета в зоне действия нового телеком-оборудования по данным МегаФон может достигать 100 Мбит/с.

Серов — крупный город на севере Свердловской области с населением более 90 тысяч человек. Жители этого населённого пункта активно пользуются мобильным интернетом, что подтверждает статистика МегаФона. Так, согласно данным обезличенной аналитики, средний объём потреблённого интернет-трафика с начала года вырос на 10%.

«Жители Серова активно пользуются мобильной связью. Чтобы сделать цифровую среду более доступной, мы провели масштабное обновление сети — запустили новые базовые станции в нескольких районах города. Теперь наши абоненты могут в любой момент пользоваться облачными сервисами, смотреть видео в HD-качестве на высоких скоростях 4G, оставаясь при этом в зоне стабильного сигнала. Мы видим растущую потребность наших клиентов и продолжаем развитие телеком-инфраструктуры в регионе», — пояснил директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.

В 2025 году оператор уже модернизировал и построил в регионе более 500 телеком-объектов, в таких городах, как Асбест, Екатеринбург, Полевской, Серов и других локациях.

теги: развитие сетей Свердловская область МегаФон

