Развитие сетей: МегаФон в Свердловской области: около 7 тысяч жителей 30 малых населенных пунктов области получили доступ к LTE и VoLTE

MForum.ru
23.09.2024,
Около 7 тысяч жителей малых населенных пунктов Свердловской области получили доступ к беспроводному интернету LTE и вызовам VoLTE. Работы более чем в 30 небольших поселениях проведены в рамках проекта УЦН.
В рамках программы покрытие МегаФон получили населенные пункты средней численностью от 200 до 500 человек в 20 городских округах региона.
Задействован "среднечастотный диапазон" 4G. Скорость передачи данных по современным меркам не слишком высока - она "может достигать" 30 Мбит/с.
Работы были проведены, в частности, в деревнях Верх-Тиса и Лямпа Ачитского городского округа, сёлах Мелкозёрово и Останино Алапаевского городского округа, деревнях Катарач и Речелга Пышминского городского округа, селе Верхняя Ослянка и деревне Усть-Утка около Нижнего Тагила, а также в селе Барабановское Каменского городского округа и других поселениях.
«Благодаря проведённым мероприятиям жители Свердловской области в малых населённых пунктах получили доступ к устойчивому 4G-сигналу. Существенный объём работ наши специалисты провели в Талицком городском округе, где развернули сеть сразу в пяти поселениях», — рассказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.
С начала 2024 года инженеры оператора провели модернизацию более 1000 телеком-объектов в регионе.
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теги: МегаФон развитие сетей Свердловская область
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