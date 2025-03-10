Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - 4G/LTE получила УГМК-Арена в Екатеринбурге

10.03.2025, MForum.ru

Билайн развернул indoor-сеть на новой ледовой арене Екатеринбурга - УГМК-Арене, самом большом крытом спортивном сооружении Уральского региона.

Для обеспечения покрытия установлена базовая станция внутри ледовой арены.

Павел Литвяков, директор Екатеринбургского отделения Билайна:

«Запуск 4G-интернета на “УГМК-Арене” был осуществлен к моменту проверки комиссией КХЛ соответствия объекта требованиям лиги. Наличие стабильной связи – важный фактор для комфорта болельщиков, игроков и организаторов мероприятий на спортивном сооружении. Процесс монтажа и запуска телеком-оборудования занял всего 6 дней, что стало возможным благодаря слаженной работе и большому опыту нашей команды, а также использованию современных решений».

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теги: МТС развитие сетей Свердловская область indoor-сеть indoor-покрытие

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