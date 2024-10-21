IT: ВымпелКом и Альфа-Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве

MForum.ru
21.10.2024,
В подписанном на встрече FINOPOLIS 2024 соглашении ВымпелКом и Альфа-Банк стороны договорились о сотрудничестве с целью развития проектов системной интеграции и внедрения инновационных технологий. Компании намерены совместно совершенствовать цифровые процессы, включая предсказательные и поведенческие алгоритмы взаимодействия с клиентами, а также активно развивать решения на основе ИИ.
В рамках этого соглашения компании будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая улучшение клиентского пути через внедрение интеллектуальных алгоритмов, позволяющих точнее прогнозировать потребности и поведение клиентов. Билайн, в частности, предложит банку свой опыт в области больших данных и ИИ.
«Наше сотрудничество с Альфа-Банком открывает новые горизонты для внедрения передовых цифровых решений. Мы готовы предложить наш опыт в области больших данных и искусственного интеллекта, чтобы поддержать цифровую трансформацию банка и способствовать улучшению качества обслуживания его клиентов. Совместно мы работаем над развитием системной интеграции, что особенно важно в условиях импортозамещения, и создаём условия для более эффективного взаимодействия с клиентами через цифровые каналы», — прокомментировал подписание Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом».
«В мире стремительно развивающихся технологий партнерства помогают оставаться на острие прогресса. Объединение цифровых экспертиз Альфа-Банка и билайна позволит нам реализовывать самые продвинутые решения, что, в свою очередь, означает лучшие предложения и лучший сервис для наших клиентов», — рассказал Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка.
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теги: Вымпелком Билайн B2B сотрудничество партнерства партнерские проекты стратегическое партнерство системная интеграция
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