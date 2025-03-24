ИИ: Билайн и red_mad_robot будут совместно разрабатывать инструменты ИИ

MForum.ru
24.03.2025,
Компании Билайн и red-mad-robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ. Компании намерены совместно разрабатывать и внедрять ИИ-решения, как для внутреннего использования, так и для B2B-клиентов и розничного рынка.
Партнеры планируют совместно разрабатывать и внедрять виртуальных ассистентов и интеллектуальных систем управления знаниями, предназначенных для ускорения принятия решений и упрощения решения задач сотрудниками.
Для корпоративного сегмента компании создадут ИИ-решения, помогающие бизнесу повышать конкурентоспособность. В планах - запуск мультиагентных платформ и интеллектуальных сервисов, которые упростят управление сложными процессами и усилят аналитические возможности предприятий.
Планируются решения и для розничного рынка. Компании разработают ИИ-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов с продуктами и услугами Билайна. Это интеллектуальные помощники для подбора продуктов, управления подписками, поддержки клиентов в важных для них задачах в различных сферах.
Формат сотрудничества - совместные команды, от этого формата партнеры ожидают оперативность и слаженность работы.
«Мы рады объявить о начале сотрудничества с одним из лидеров российского рынка искусственного интеллекта — red_mad_robot. Для билайна это важный шаг в развитии AI-компетенций и возможность быстрее стать еще более технологичной компанией, которая предлагает своим клиентам востребованные продукты и сервисы нового поколения. Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений», — генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с билайном. Технологии и экспертиза red_mad_robot в области искусственного интеллекта, объединенные с опытом билайна в работе с клиентами и масштабными сервисами, позволят создавать прорывные AI-решения, востребованные как в бизнесе, так и в повседневной жизни пользователей. Вместе мы сможем ускорить внедрение передовых технологий и сделать их доступнее», — основатель red_mad_robot Алексей Макин.
Вряд ли в 2025 году следует кому-либо доказывать актуальность внедрения ИИ-решений в бизнес. Экспертиза в этой теме есть и у такой крупной ИТ-компании, как Вымпелком. Что до компании red_mad_robot, эта компания известна созданием различных ИИ-решений, а также разработкой и дизайном мобильных приложений, созданием экосистем цифровых услуг. Так что это сотрудничество, вполне вероятно, может дать интересные плоды.
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теги: ВымпелКом Билайн искусственный интеллект партнерства B2B
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