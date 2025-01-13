Партнерства: Билайн поддержит федеральный конкурс "Наука. Территория героев"

13.01.2025, MForum.ru

Вымпелком выступил партнером конкурса "Наука. Территория героев", чтобы поддержать развитие науки и инноваций, а также молодых ученых и подростков, интересующихся научными дисциплинами планирующих построить свое профессиональное будущее в сфере науки и технологий. Конкурс организован АНО "Национальные приоритеты" и проходит на ежегодной основе.

Победителю Билайн выдели грант на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финал конкурса планируется на февраль 2025 года.

Компания также проведет "тематическую неделю", посвященную технологиям в сфере ИТ и телекома. С 16 по 22 января 2025 года участников ждет знакомство с интересными технологическими решениями в области телекома, научно-популярными статьями. Они смогут принять участие в квизе, посвященном технологиям связи, облачным сервисам, большим данным и ИИ. Победителям компания обещает призы.

Билайн уже далеко не первый год системно поддерживает развитие российской инженерной школы, инвестируя усилия в поддержку науки и технологий, усиливая сотрудничество с научным и образовательным сообществом.

Партнерская программа Билайна в области подготовки технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране, что предполагает как участие специалистов оператора в образовательном процессе, а также стажировки студентов инженерных специальностей в компании. Практика показывает, что почти каждый третий стажер в дальнейшем переходит в штат и работает в составе различных команд.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:

«Популяризация научных открытий и поддержка молодых ученых - в ДНК нашей компании. В 2024 году билайн стал партнером национального проекта «Наука. Университеты», и сегодня мы рады продолжить это партнерство в рамках федерального проекта «Наука.Территория героев».Текущие задачи по развитию отечественных технологических решений требуют постоянной актуализации знаний и компетенций, поддержки интереса молодого поколения к науке и инновациям, системному развитию инженерных навыков. Мы верим, что поддержка и популяризация научных конкурсов со стороны ведущих технологических компаний будет способствовать возрождению престижа научных и инженерных специализаций и появлению все большего количества действительно конкурентоспособных отечественных разработок».

По материалам Tom's Hardware

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: партнерства Билайн ВымпелКом конкурсы кадры

--