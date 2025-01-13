Партнерства: Билайн поддержит федеральный конкурс "Наука. Территория героев"

MForum.ru
13.01.2025,
Вымпелком выступил партнером конкурса "Наука. Территория героев", чтобы поддержать развитие науки и инноваций, а также молодых ученых и подростков, интересующихся научными дисциплинами планирующих построить свое профессиональное будущее в сфере науки и технологий. Конкурс организован АНО "Национальные приоритеты" и проходит на ежегодной основе.
Победителю Билайн выдели грант на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финал конкурса планируется на февраль 2025 года.
Компания также проведет "тематическую неделю", посвященную технологиям в сфере ИТ и телекома. С 16 по 22 января 2025 года участников ждет знакомство с интересными технологическими решениями в области телекома, научно-популярными статьями. Они смогут принять участие в квизе, посвященном технологиям связи, облачным сервисам, большим данным и ИИ. Победителям компания обещает призы.
Билайн уже далеко не первый год системно поддерживает развитие российской инженерной школы, инвестируя усилия в поддержку науки и технологий, усиливая сотрудничество с научным и образовательным сообществом.
Партнерская программа Билайна в области подготовки технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране, что предполагает как участие специалистов оператора в образовательном процессе, а также стажировки студентов инженерных специальностей в компании. Практика показывает, что почти каждый третий стажер в дальнейшем переходит в штат и работает в составе различных команд.
Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:
«Популяризация научных открытий и поддержка молодых ученых - в ДНК нашей компании. В 2024 году билайн стал партнером национального проекта «Наука. Университеты», и сегодня мы рады продолжить это партнерство в рамках федерального проекта «Наука.Территория героев».Текущие задачи по развитию отечественных технологических решений требуют постоянной актуализации знаний и компетенций, поддержки интереса молодого поколения к науке и инновациям, системному развитию инженерных навыков. Мы верим, что поддержка и популяризация научных конкурсов со стороны ведущих технологических компаний будет способствовать возрождению престижа научных и инженерных специализаций и появлению все большего количества действительно конкурентоспособных отечественных разработок».
По материалам Tom's Hardware
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: партнерства Билайн ВымпелКом конкурсы кадры
--
Публикации по теме:
19.06. [Новости компаний] Образование. Кадры: МТС поможет НИУ ВШЭ готовить специалистов по машинному обучению / MForum.ru
29.03. [Новости компаний] Столичный филиал ОАО «МегаФон» / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] ОАО "Вымпелком" / MForum.ru
30.09. [Новости компаний] Роскомнадзор / MForum.ru
31.03. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT c 15 по 31 марта 2010 года / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru