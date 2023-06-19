Образование. Кадры: МТС поможет НИУ ВШЭ готовить специалистов по машинному обучению

19.06.2023, MForum.ru

МТС объявляет об открытии базовой кафедры по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Первые 500 студентов приступят к занятиям 1 сентября. В основе обучения будут кейсы компаний, входящих в экосистему МТС. Лучшим студентам обещана стажировка в МТС Диджитал и оффер компании.

Базовая кафедра МТС будет работать по трем основным направлениям: генеративные модели искусственного интеллекта, Big Data и работа с данными, а также создание и поддержка инфраструктуры для больших данных. Преподавать будут лучшие специалисты компании с практическим опытом в сфере больших данных и Deep Learning. В рамках программы предусмотрены лекции по генеративным моделям ИИ, технологиям обработки звука, компьютерному зрению и другим направлениям. Оператор обещает проводить конкурсы и хакатоны с призовым фондом.

«С Высшей школой экономики мы сотрудничаем уже не первый год и с каждым новым проектом стараемся всё больше актуализировать и масштабировать учебные программы. Генеративный искусственный интеллект — это важнейший тренд современных технологий, который радикально поменяет жизнь людей в ближайшие несколько лет. Очень важно освоить работу с сетями-трансформерами и сверточными нейросетями сейчас, чтобы уверенно себя чувствовать в будущем и создавать его. Мы рады, что можем дать эту возможность студентам ВШЭ», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

Ранее МТС также запустила два курса на базе факультета компьютерных наук: «Разработка микросервисов на Golang» и «DevOps: методология и практика» - оба входят в перечень обязательных дисциплин по выбору. MTS AI - один из трех партнеров центра ИИ НИУ ВШЭ.

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