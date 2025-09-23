Развитие сетей: МегаФон в Сибири - около 270 малых деревень и сел получили связь оператора

23.09.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, в 2025 году технические работы по установке оборудования охватили все регионы Сибири. Наибольший объем мероприятий был выполнен в Омской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Кемеровской области и Алтайском крае. Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом и связью 4G/LTE получили жители около 270 населённых пунктов Сибири. Работы проводились в рамках госпрограммы УЦН.

Большинство сёл, где появилась связь МегаФона — отдалённые и малочисленные, там проживает менее 500 человек.

На новых телеком-объектах оператор задействовал несколько частотных диапазонов, что обеспечивает плотное покрытие и повышает доступные скорости передачи данных. Абонентам обеспечена возможность звонков в режиме VoLTE.

Благодаря программе и совместной работе МегаФона с другими операторами, современная связь пришла в Песчанку Омской области, где проживает чуть более 40 человек, в Кумалыр Республики Алтай, окруженный древними курганами и труднодоступные горные сёла Республики Тыва.

«Именно в таких поселениях сервисы компании наиболее востребованы, поскольку связывают жителей с внешним миром и значительно повышают их уровень жизни. Большинство услуг и товаров здесь доступны только онлайн. А с появлением сервисов МегаФона сельчанам, как и жителям крупных городов, становятся доступными онлайн-образование, удалённая работа и телемедицина. В прошлом году в рамках госпроекта оператор уже запустил более 400 телеком-объектов в экстремально холодных и неприступных местах макрорегиона, занимающего четверть от всей территории страны. В 2026 году работа в этом направлении будет продолжена», – заявил директор сибирского филиала МегаФон Дмитрий Оловянников.

