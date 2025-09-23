Развитие сетей: МегаФон в Сибири - около 270 малых деревень и сел получили связь оператора

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Сибири - около 270 малых деревень и сел получили связь оператора

23.09.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, в 2025 году технические работы по установке оборудования охватили все регионы Сибири. Наибольший объем мероприятий был выполнен в Омской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Кемеровской области и Алтайском крае. Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом и связью 4G/LTE получили жители около 270 населённых пунктов Сибири. Работы проводились в рамках госпрограммы УЦН.

Большинство сёл, где появилась связь МегаФона — отдалённые и малочисленные, там проживает менее 500 человек.

На новых телеком-объектах оператор задействовал несколько частотных диапазонов, что обеспечивает плотное покрытие и повышает доступные скорости передачи данных. Абонентам обеспечена возможность звонков в режиме VoLTE.

Благодаря программе и совместной работе МегаФона с другими операторами, современная связь пришла в Песчанку Омской области, где проживает чуть более 40 человек, в Кумалыр Республики Алтай, окруженный древними курганами и труднодоступные горные сёла Республики Тыва.

«Именно в таких поселениях сервисы компании наиболее востребованы, поскольку связывают жителей с внешним миром и значительно повышают их уровень жизни. Большинство услуг и товаров здесь доступны только онлайн. А с появлением сервисов МегаФона сельчанам, как и жителям крупных городов, становятся доступными онлайн-образование, удалённая работа и телемедицина. В прошлом году в рамках госпроекта оператор уже запустил более 400 телеком-объектов в экстремально холодных и неприступных местах макрорегиона, занимающего четверть от всей территории страны. В 2026 году работа в этом направлении будет продолжена», – заявил директор сибирского филиала МегаФон Дмитрий Оловянников.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Сибирь 

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Чувашии - оператор улучшил покрытие на территории жилых массивов Чебоксар / MForum.ru

22.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Санкт-Петербурге - оператор модернизировал сеть 4G/LTE в ряде районов / MForum.ru

19.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - новые базовые станции МегаФон развернуты в 5 районах / MForum.ru

19.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Марий Эл - летом 2025 года покрытие сети расширено в 9 районах республики / MForum.ru

18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор модернизировал сеть LTE в окрестностях Туимского провала / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: