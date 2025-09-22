Развитие сетей: Билайн в Чувашии - оператор улучшил покрытие на территории жилых массивов Чебоксар

MForum.ru
22.09.2025,
Билайн сообщает, что новые базовые станции компании начали работать на территории четырех жилых массивов Чебоксар: в ЖК «Солнечный» и «Новый Город», вдоль Проспекта 9-й Пятилетки в микрорайоне Рябинка, а также в микрорайоне Волжский-2.
За летние месяцы оператор запустил дополнительные станции связи и в ряде общественных пространств Чебоксар. Например, возможности сети выросли внутри одного из крупнейших торговых центров города – «МегаМолл». Кроме того, Билайн увеличил емкость сети и на территории нескольких парковых зон – в «Дубовой роще» и «Доррис-Парке».
«Помимо развития инфраструктуры в столице республики, мы продолжаем интенсивно расширять покрытие LTE и в сельских районах региона. В частности, только за последние пару недель наша команда вывела в эфир базовые станции в десятке сел и деревень Чувашии. В их числе: Ишлеи и Кугеси в Чебоксарском районе, Октябрьское в Марпосадском районе, Стемасы в Алатырском районе и др. Благодаря модернизации сегодня их жители могут пользоваться цифровыми сервисами на базе нашей сети. Например, оплатить счета онлайн или оформить документы на Госуслугах, без необходимости ехать в город или районный центр», – комментирует директор Чебоксарского отделения Билайна Ольга Кузьмина.
теги: развитие сетей Билайн Вымпелком Чувашия
