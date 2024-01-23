Развитие сетей: МегаФон в Чувашии - площадь покрытия LTE выросла на 30%

MForum.ru
23.01.2024,
Как сообщает МегаФон, с ноября 2023 года по январь 2024 года технические специалисты МегаФона запустили в Чувашии порядка 140 базовых станций, в основном, в селях и деревнях региона. В ряде населенных пунктов, например, в Караево, Буртасове, Одиково, Красномайской, Раскильдино, Тюрлемы и т.п. интернет 4G/LTE появился впервые.
«Быстрый мобильный интернет стал неотъемлемой частью комфортной жизни в республике — только за последний год data-трафик в нашей сети вырос на 20%. Проведенные работы позволили обеспечить еще более широкую территорию покрытия и лучший сигнал внутри помещений от Алатырского до Яльчикского района. Интернет четвертого поколения появился даже в деревнях, где проживает менее ста человек», — сообщил директор МегаФона в Чувашии Антон Перцев.
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теги: МегаФон развитие сетей Чувашия
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