Развитие сетей: МегаФон в Чувашии - площадь покрытия LTE выросла на 30%

23.01.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, с ноября 2023 года по январь 2024 года технические специалисты МегаФона запустили в Чувашии порядка 140 базовых станций, в основном, в селях и деревнях региона. В ряде населенных пунктов, например, в Караево, Буртасове, Одиково, Красномайской, Раскильдино, Тюрлемы и т.п. интернет 4G/LTE появился впервые.

«Быстрый мобильный интернет стал неотъемлемой частью комфортной жизни в республике — только за последний год data-трафик в нашей сети вырос на 20%. Проведенные работы позволили обеспечить еще более широкую территорию покрытия и лучший сигнал внутри помещений от Алатырского до Яльчикского района. Интернет четвертого поколения появился даже в деревнях, где проживает менее ста человек», — сообщил директор МегаФона в Чувашии Антон Перцев.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Чувашия

--