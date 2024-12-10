Развитие сетей: МегаФон в Чувашии - еще 28 сел получили доступ к услугам мобильной связи

10.12.2024, MForum.ru

Работы по развертыванию сети 4G в малых населенных пунктах прошли в рамках проекта УЦН 2.0. По данным оператора, пиковые скорости, доступные абонентам могут достигать 70 Мбит/с.

Технические работы проведены в 15 районах Чувашии, наиболее масштабные - в Канашском, Янтиковском, Яльчикском районах. За счет использования частот "среднего и высокого" диапазонов, достигнуто хорошее сочетание покрытия и емкости сети.

"В этих 28 населенных пунктах живет от 100 до 500 человек. А всего доступ к надёжному и быстрому интернету получили более восьми тысяч жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики», — рассказал директор МегаФона в Чувашии Антон Перцев.

Кроме работ в рамках УЦН 2.0, компания в 2024 году модернизировала действующие базовые станции более, чем в 110 поселениях и в 18 районах республики — от расположенных на севере Чебоксарского и Моргаушского до южных - Алатырского и Шемуршинского.

Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах мобильного трафика в Чувашии: за год активность пользователей выросла на 23%. При этом на села и деревни приходится 28% интернет-данных региона. Среднее потребление абонента из малого населённого пункта - 26 ГБ в месяц.

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теги: МегаФон развитие сетей Чувашия

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