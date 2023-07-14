Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей в Чувашии - модернизация в Канаше

MForum.ru
14.07.2023,
МегаФон сообщает о модернизации сети в Канаше, в основном это был рефарминг частот 1800 МГц и 2600 МГц. По данным оператора, скорость мобильного доступа к интернету в результате проведенных работ выросла более, чем в 2 раза до 30-40 Мбит/с.
Канаш - главный транспортный центр республики Чувашия, третий по населению город. Обновлено оборудование МегаФон на улицах Железнодорожная, 30 лет Победы, проспекте Ленина, Янтиковском шоссе и в мкр Восточный. В зоне охвата оказались окрестности горадминистрации, рынка, авто и жд-вокзалов.
Среднее потребление трафика мобильной передачи данных в Канаше - 27ГБ на абонента в месяц, что почти на 20% больше, чем в целом по Чувашии.
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теги: развитие сетей МегаФон Чувашия
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