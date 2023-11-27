Развитие сетей: В МТС отмечают заметный рост использования VoLTE в 2023 году

27.11.2023, MForum.ru

Оператор МТС делится статистикой использования VoLTE за 9М2023: длительность разговоров в этом режиме выросла на 43%, а их доля - до 34% (+15 п.п. год к году).

Чемпионом по голосовому трафику через VoLTE является Московский регион, с показателем 48% (+9 п.п. год к году). На втором месте - Новосибирская область - 43%, третье место с долей 40% поделили четыре региона: Ивановская область, Санкт-Петербург с Ленобластью, Красноярский и Пермский край.

Быстро растет трафик VoLTE, в сотни раз (!) во Владимирской, Ростовской, Свердловской областях, а также в Республике Чувашия, где поддержка VoLTE запущена в конце 2023 года. Следом идет Калининградская область, где трафик VoLTE в сети МТС вырос в 6 раз год к году, Марий Эл с ростом в 4,6 раз, Курская область - в 4 раза.

Количество регионов, где голосовой трафик в сети LTE превысил трафик в сетях 2G/3G выросло в 2.5 раз.

«Для того, чтобы наши клиенты могли пользоваться качественными услугами связи, мы постоянно обновляем и расширяем сеть, увеличиваем покрытие LTE и внедряем современные технологии, в том числе и в передаче голоса, такие как VoWi-Fi и VoLTE. Сегодня не более пяти процентов наших абонентов в России используют устройства без поддержки LTE, и эта доля в ближайшие годы будет сокращаться, что позволит нам не только перевести весь голосовой трафик в LTE, но и завершить рефарминг – переиспользовать частоты 3G в сетях 4G. А высвобождение частот даст возможность не только улучшить качество голосовых услуг, но и увеличить скорость мобильного интернета примерно на 30 процентов», – прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

МТС сообщает, что поддерживает VoLTE в 81 субъекте РФ. Почти полный список этих субъектов приведен в таблице на MForum.ru. Лидерами по внедрению VoLTE в России являются МТС и МегаФон.

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