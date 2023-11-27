Развитие сетей: В МТС отмечают заметный рост использования VoLTE в 2023 году

MForum.ru
27.11.2023,
Оператор МТС делится статистикой использования VoLTE за 9М2023: длительность разговоров в этом режиме выросла на 43%, а их доля - до 34% (+15 п.п. год к году).
Чемпионом по голосовому трафику через VoLTE является Московский регион, с показателем 48% (+9 п.п. год к году). На втором месте - Новосибирская область - 43%, третье место с долей 40% поделили четыре региона: Ивановская область, Санкт-Петербург с Ленобластью, Красноярский и Пермский край.
Быстро растет трафик VoLTE, в сотни раз (!) во Владимирской, Ростовской, Свердловской областях, а также в Республике Чувашия, где поддержка VoLTE запущена в конце 2023 года. Следом идет Калининградская область, где трафик VoLTE в сети МТС вырос в 6 раз год к году, Марий Эл с ростом в 4,6 раз, Курская область - в 4 раза.
Количество регионов, где голосовой трафик в сети LTE превысил трафик в сетях 2G/3G выросло в 2.5 раз.
«Для того, чтобы наши клиенты могли пользоваться качественными услугами связи, мы постоянно обновляем и расширяем сеть, увеличиваем покрытие LTE и внедряем современные технологии, в том числе и в передаче голоса, такие как VoWi-Fi и VoLTE. Сегодня не более пяти процентов наших абонентов в России используют устройства без поддержки LTE, и эта доля в ближайшие годы будет сокращаться, что позволит нам не только перевести весь голосовой трафик в LTE, но и завершить рефарминг – переиспользовать частоты 3G в сетях 4G. А высвобождение частот даст возможность не только улучшить качество голосовых услуг, но и увеличить скорость мобильного интернета примерно на 30 процентов», – прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
МТС сообщает, что поддерживает VoLTE в 81 субъекте РФ. Почти полный список этих субъектов приведен в таблице на MForum.ru. Лидерами по внедрению VoLTE в России являются МТС и МегаФон.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком МТС VoLTE поддержку VoLTE
Публикации по теме:
14.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Каждый третий вызов в сети МТС в Волгоградской области идет в режиме VoLTE / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: VoLTE от МТС в Ростовской области - 32% от общего голосового трафика / MForum.ru
09.11. [Новости компаний] Пермский край: МТС в Пермском крае - звонить в режиме VoLTE стали вдвое чаще / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Голос в LTE: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE и VoWiFi в Ингушетии / MForum.ru
24.10. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом в Кабардино-Балкарии - улучшена связь Хушто-Сырте и у Чегемских водопадов / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне OnePlus 12 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11 Pro базируется на SD8+ Gen 1 и поддерживает зарядку 80 Вт / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 11 с чипсетом Dimensity 820 и камерой Sony LYT-600 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Honor 100 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13R Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru