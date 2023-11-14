Развитие сетей: Каждый третий вызов в сети МТС в Волгоградской области идет в режиме VoLTE

14.11.2023, MForum.ru

По данным МТС, доля вызовов, выполняемых в рамках технологии VoLTE в Волгоградской области, выросла до 35% от общего голосового трафика. Это неплохой показатель на фоне средних значений, но не топовый, было бы интересно узнать о динамике его изменений с годами. Для сравнения - в Ростовской области он составляет 32%.

Волгоград, на набережной, фото-пресс-службы МТС

«Мы внедрили голосовую связь нового поколения в регионе в начале этого года и за короткий срок увидели значительный интерес у жителей. Уже сейчас больше трети звонков совершается волгоградцами через мобильный интернет. Технология VoLTE значительно повышает качество звука по сравнению с обычной сотовой связью, при этом голос собеседника настолько чистый, как будто вы говорите с ним лично, а не находитесь в километрах друг от друга«, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. .

Вызовы в режиме VoLTE тарифицируются так же, как обычные голосовые, но быстрее осуществляется соединение абонентов и, зачастую, выше качество передачи звука. Подключить VoLTE можно через приложение, в ЛК или USSD командой *111*6#.

Лидерами по числу регионов, где поддерживается услуга VoLTE, являются МТС и МегаФон, Tele2 находится на последней позиции в "большой четверке" с большим отрывом от конкурентов.

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теги: телеком МТС Волгоградская область VoLTE поддержку VoLTE