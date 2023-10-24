Развитие сетей: ВымпелКом в Кабардино-Балкарии - улучшена связь Хушто-Сырте и у Чегемских водопадов

MForum.ru
24.10.2023,
Для этого технические специалисты компании развернули базовую станцию, обеспечившую село Хушто-Сырт и прилегающую территорию доступом 4G.
Директор Нальчикского отделения билайн Сергей Тобоев: «Скорость мобильного интернета в селе достигает 50 Мб/с, в среднем 25-30 Мб/с. Мы продолжим развивать сеть в Кабардино-Балкарии».
В Кабардино-Балкарии билайн обеспечивает поддержку VoLTE, как и в десятках других российских регионов.
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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Кабарадино-Балкария
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