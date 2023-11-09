Пермский край: МТС в Пермском крае - звонить в режиме VoLTE стали вдвое чаще

MForum.ru
09.11.2023,
В МТС подсчитали, что в Пермском крае в режиме VoLTE сейчас звонят вдвое чаще, чем годом ранее.
photo by Maxim Shibakov on Unsplash
Для абонентов возможность использования VoLTE означает не только качественную передачу голоса, но и снижение расхода батареи, что вполне заметно при частых звонках. Кроме того, удобно, что не прерывая разговор можно пользоваться мобильным доступом к интернету.
Пользование VoLTE не тарифицируется. Если аппарат поддерживает VoLTE, активировать звонки в этом режиме можно в настройках смартфона, либо в приложении оператора (Интернет-звонки), либо командой USSD *111*6#
«Мы продолжаем развивать покрытие в Пермском крае, благодаря чему жителям и гостям региона доступен сервис передачи голосовых данных через интернет. Рост трафика говорит о востребованности интернет-звонков, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда нагрузка на сеть достаточно высока. При звонках через сеть LTE высокое качество «голоса» сохраняется даже при высокой загрузке сети», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
О чем свидетельствует активность использования VoLTE. Факторов, как обычно, несколько: во-первых растет проникновение смартфонов с поддержкой VoLTE. Во-вторых, растет покрытие сетей LTE, которые обеспечивают поддержку VoLTE.
Известные мне данные о поддержке VoLTE в российских регионах операторами "большой четверки" собраны в табличке.
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теги: МТС развитие сети Пермский край
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