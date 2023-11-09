Пермский край: МТС в Пермском крае - звонить в режиме VoLTE стали вдвое чаще

09.11.2023, MForum.ru

В МТС подсчитали, что в Пермском крае в режиме VoLTE сейчас звонят вдвое чаще, чем годом ранее.



photo by Maxim Shibakov on Unsplash

Для абонентов возможность использования VoLTE означает не только качественную передачу голоса, но и снижение расхода батареи, что вполне заметно при частых звонках. Кроме того, удобно, что не прерывая разговор можно пользоваться мобильным доступом к интернету.

Пользование VoLTE не тарифицируется. Если аппарат поддерживает VoLTE, активировать звонки в этом режиме можно в настройках смартфона, либо в приложении оператора (Интернет-звонки), либо командой USSD *111*6#

«Мы продолжаем развивать покрытие в Пермском крае, благодаря чему жителям и гостям региона доступен сервис передачи голосовых данных через интернет. Рост трафика говорит о востребованности интернет-звонков, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда нагрузка на сеть достаточно высока. При звонках через сеть LTE высокое качество «голоса» сохраняется даже при высокой загрузке сети», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

О чем свидетельствует активность использования VoLTE. Факторов, как обычно, несколько: во-первых растет проникновение смартфонов с поддержкой VoLTE. Во-вторых, растет покрытие сетей LTE, которые обеспечивают поддержку VoLTE.

Известные мне данные о поддержке VoLTE в российских регионах операторами "большой четверки" собраны в табличке.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сети Пермский край

--