Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - еще 5 сел получили доступ к LTE

11.07.2025, MForum.ru

МТС обеспечила доступом к голосовой связи и мобильному интернету 5 малых и отдаленных сел Забайкальского края, услугами могут воспользоваться более тысячи жителей этих сел.

Базовые станции LTE установлены в селе Средняя Талыча Карымского района, в селе Орсук, в населенном пункте Лесоучасток Катангар Петровск-Забайкальского муниципального округа, селе Мангидай Сретенского района, в селе Ильинка Читинского района.

«МТС продолжает работу по развитию и совершенствованию сетей связи в Забайкалье. Устранение цифрового неравенства и покрытие качественной голосовой связью и сетью LTE малых населенных пунктов края является важной социальной задачей, ведь зачастую это отдалённые территории. МТС планомерно ведёт эту работу, закрывая «белые» пятна на цифровой карте Забайкалья», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

В 2024 году МТС расширила покрытие LTE-сети в 44 малых населённых пунктах Забайкальского края. Доступ к высокоскоростному интернету и голосовой связи получили жители Дульдургинского, Красночикойского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Сретенского, Читинского, Шелопугинского, Шилкинского, Балейского, Борзинского, Карымского, Могочинского, Кыринского, Улётовского, Акшинского, Чернышевского, Газимуро-Заводского, Хилокского районов и Агинского Бурятского округа.

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теги: МТС Пермский край развитие сетей

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