Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - еще 5 сел получили доступ к LTE

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - еще 5 сел получили доступ к LTE

11.07.2025, MForum.ru

МТС обеспечила доступом к голосовой связи и мобильному интернету 5 малых и отдаленных сел Забайкальского края, услугами могут воспользоваться более тысячи жителей этих сел.

Базовые станции LTE установлены в селе Средняя Талыча Карымского района, в селе Орсук, в населенном пункте Лесоучасток Катангар Петровск-Забайкальского муниципального округа, селе Мангидай Сретенского района, в селе Ильинка Читинского района.

«МТС продолжает работу по развитию и совершенствованию сетей связи в Забайкалье. Устранение цифрового неравенства и покрытие качественной голосовой связью и сетью LTE малых населенных пунктов края является важной социальной задачей, ведь зачастую это отдалённые территории. МТС планомерно ведёт эту работу, закрывая «белые» пятна на цифровой карте Забайкалья», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

В 2024 году МТС расширила покрытие LTE-сети в 44 малых населённых пунктах Забайкальского края. Доступ к высокоскоростному интернету и голосовой связи получили жители Дульдургинского, Красночикойского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Сретенского, Читинского, Шелопугинского, Шилкинского, Балейского, Борзинского, Карымского, Могочинского, Кыринского, Улётовского, Акшинского, Чернышевского, Газимуро-Заводского, Хилокского районов и Агинского Бурятского округа.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС Пермский край развитие сетей

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

02.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске / MForum.ru

18.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска / MForum.ru

05.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - проведена перенастройка сети / MForum.ru

15.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Сеть LTE появилась в Агинском дацане Забайкальского края / MForum.ru

05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - улучшена связь в населенных пунктах Приаргунского округа / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru

08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru

07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru

02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru

02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru

30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: