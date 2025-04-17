Пермский край: Билайн в Пермском крае - еще 36 сел в 17 округах и районах

MForum.ru
17.04.2025,
Билайн подключил к высокоскоростному интернету 36 малых населенных пунктов в 17 округах и районах Пермского края.
В частности, мобильное покрытие 4G/LTE и поддержка VoLTE появилось в следующих селах и городах региона:
Эти работы проведены за счет участия Билайна в федеральном проекте УЦН, реализуемом по инициативе Минцифры РФ. Проект предусматривает обеспечение покрытием сотовой связи сел, поселков и деревень, население которых не превышает 500 человек.
«Мы продолжаем активно расширять покрытие 4G в крае, при этом отдельным фокусом для нас остается развитие сети в малых населенных пунктах. Только за тот год с небольшим, что наша команда участвует в программе УЦН, мы уже запустили высокоскоростной мобильный интернет в 127 удаленных селах и деревнях региона. Сегодня их жители могут свободно выходить в сеть и использовать различные цифровые сервисы для безопасности и улучшения жизни», – комментирует директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.
Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отметил, что в регионе продолжается работа по обеспечению доступа населению к цифровым сервисам.
«На сегодняшний день более 99% жителей края обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом. Прикамье одним из первых в стране обеспечило связью все населенные пункты от 500 человек. За последние 4 года обеспечены связью более 300 малых населенных пунктов. Это происходит как за счет федеральных, так и региональных проектов. В этом году продолжим установку базовых станций благодаря новому нацпроекту Экономика данных», – рассказал он.
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теги: Пермский край развитие Билайн ВымпелКом
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