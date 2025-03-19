Развитие сетей: МТС в Пермском крае - базовые станции Иртея появились в Пермском, Чайковском и Соликамском районах

MForum.ru
19.03.2025,
За счет развертывания базовых станций отечественного производства, интернет-доступ LTE стал доступен еще более 1500 жителей поселков Нижнее Мошево, Карша, Рождественское и Вильва.
В Пермском крае оборудование будет также запущено в Красновишерском и Чернушинском районах, кроме LTE 1800 используется также оборудование LTE 800. Всего в 2025 году МТС планирует развернуть более 1000 базовых станций Иртея по всей стране.
«Пермский край вошёл в число первых регионов, где были запущены отечественные базовой станции. Это свидетельствует о том, что наш регион остаётся площадкой для внедрения инноваций. Мы продолжаем расширять покрытие LTE в отдалённых уголках края, обеспечивая комфортный доступ к сети каждому жителю Прикамья. Это направление остаётся для нас приоритетным. Верю, что новое качество сети может стать толчком для развития малых населённых пунктов в нашем регионе», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Напомним, в начале года МТС провела масштабные работы по улучшению качества связи в Перми и крупных городах Прикамья. Модернизация сети коснулась Краснокамска, Добрянки, Чусового, Чернушки, Кунгура, Нытвы, Кудымкара, а также 47 сёл в Пермском, Чернушинском, Бардымском, Кунгурском, Нытвенском, Соликамском и Краснокамском районах.
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теги: МТС Пермский край развитие сетей
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