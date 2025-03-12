Развитие сетей: МТС в Пермском крае - мобильная связь и LTE МТС впервые появилась еще в 4-х небольших деревнях края

MForum.ru
12.03.2025,
Как сообщает МТС, компания первой из операторов сотовой связи обеспечила покрытие сети LTE в деревнях Суксунского, Бардымского, Карагайского и Кудымкарского районов. Еще около тысячи жителей Пермского края получили возможность звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Проект реализован совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.
Были построены новые базовые станции, в частности, в деревнях Ковалёво, Усть-Тунтор, Кадилово и Большая Сидорова. До сих пор в этих населенных пунктах не предоставлял услуги сотовой связи ни один из операторов.
«Мы понимаем, что стабильная голосовая связь и наличие мобильного интернета особенно важны для жителей небольших посёлков и деревень. Мы продолжаем подключать к нашей сети малые населённые пункты региона, это одна из наших ключевых задач», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
«В регионе продолжается работа по обеспечению доступа населению к цифровым сервисам. За прошлый год по национальному проекту «Цифровая экономика» и региональной госпрограмме «Развитие информационного общества» обеспечены связью 19 малых населённых пунктов Прикамья, в которых проживает от 100 до 500 человек. На сегодняшний день 99,11% жителей края обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом», – рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских.
Ранее МТС подключила гигабитный домашний интернет для жителей Соликамска и Добрянки.
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теги: МТС Пермский край развитие сетей
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