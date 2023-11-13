Развитие сетей: VoLTE от МТС в Ростовской области - 32% от общего голосового трафика

13.11.2023, MForum.ru

В Ростовской области в сети МТС за неполный год, прошедший с запуска поддержки VoLTE, эта технология обеспечивает уже 32% от общего голосового трафика.

«Технология голосовых вызовов с помощью мобильного интернета МТС в Ростовской области появилась в начале этого года и уже демонстрирует повышенный интерес со стороны пользователей. При звонках через сеть LTE высокое качество «голоса» сохраняется даже при высокой загрузке сети. Интернет-звонки доступны абонентам МТС на всей территории донского региона, где действует покрытие 4G. При этом технологию VoLTE поддерживают практически все современные смартфоны», — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Интересно, как подсчитана цифра 32%, в частности, как обслуживаются оставшиеся 68%. Делится ли голосовой трафик при подсчетах только между слоями GSM, 3G, LTE или учитываются также VoIP вызовы через мессенджеры? Наверное все же первый вариант ответа. Не пытаясь умалить достижения МТС, они, безусловно, молодцы, что в конце концов сумели запустить VoLTE и в Ростовской области, я ожидал более высокой доли VoLTE-пользования. Видимо, в абонбазе все же сохраняется немалая доля звонилок, с которых генерируется объемный "неVoLTE" трафик.

Чтобы пользоваться VoLTE, на номере должна быть подключена бесплатная функция "Интернет-звонки. Технологическая метка". Включается она USSD-командой *111*6# - через приложение Мой МТС или в ЛК. В настройках телефона для пользования VoLTE надо активировать данную функцию. Напомню, что звонки через VoLTE, как правило, отличает высокое качество и быстрота соединения с вызываемым абонентом - 1.5-2 секунды. Тарифицируются VoLTE-вызовы как обычные голосовые.

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теги: телеком МТС Ростовская область VoLTE поддержку VoLTE