Развитие сетей: Билайн в Калужской области - покрытие 4G/LTE появилось еще в 18 деревнях и селах

04.03.2025, MForum.ru

Билайн в феврале 2025 года обеспечил покрытие 4G/LTE и поддержку VoLTE в 18 населенных пунктах в 9 муниципальных районах области. Работы проведены в рамках проекта УЦН, который реализуется по инициативе Минцифры РФ. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Директор Калужского отделения Билайна Александр Семин: «Мы уже не первый раз участвуем в проекте УЦН, и год назад запустили 4G в 46 малых населённых пунктах. Помимо развития сети в регионе, мы также уделяем большое внимание безопасности нашей связи и поэтому запустили сервис, который так и называется, «Моя безопасность». Он не только блокирует нежелательные звонки, но и сам отвечает на входящие со спамом».

Компания продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G/LTE. В рамках проекта УЦН, Билайн за 2023-2024 год подключил к мобильной связи 4G около 2 тысяч населенных пунктов в России.

Населенные пункты Калужской области, где появилась связь 4G Билайна:

Думиничский муниципальный район: Маслово;

Дзержинский муниципальный район: Галкино, Бели;

Мосальский муниципальный район: Устоша, Рамено, Ленское, Раменский;

Жиздринский муниципальный район: Полюдово;

Хвастовичский муниципальный район: Милеево, Теребень;

Сухиничский муниципальный район: Татаринцы;

Кировский муниципальный район: Малые Зимницы, Анновка;

Ульяновский муниципальный район: Касьяново, Жильково;

Бабынинский муниципальный район: Куракино, Кромино;

Барятинский муниципальный район: Асмолово.

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теги: развитие сетей Калужская область Билайн Вымпелком

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