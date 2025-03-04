Развитие сетей: Билайн в Калужской области - покрытие 4G/LTE появилось еще в 18 деревнях и селах

MForum.ru
04.03.2025,
Билайн в феврале 2025 года обеспечил покрытие 4G/LTE и поддержку VoLTE в 18 населенных пунктах в 9 муниципальных районах области. Работы проведены в рамках проекта УЦН, который реализуется по инициативе Минцифры РФ. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.
Директор Калужского отделения Билайна Александр Семин: «Мы уже не первый раз участвуем в проекте УЦН, и год назад запустили 4G в 46 малых населённых пунктах. Помимо развития сети в регионе, мы также уделяем большое внимание безопасности нашей связи и поэтому запустили сервис, который так и называется, «Моя безопасность». Он не только блокирует нежелательные звонки, но и сам отвечает на входящие со спамом».
Компания продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G/LTE. В рамках проекта УЦН, Билайн за 2023-2024 год подключил к мобильной связи 4G около 2 тысяч населенных пунктов в России.
Населенные пункты Калужской области, где появилась связь 4G Билайна:
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теги: развитие сетей Калужская область Билайн Вымпелком
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