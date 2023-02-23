Развитие сетей: МегаФон нарастил покрытие и скорости в Калужской области

MForum.ru
23.02.2023,
Как сообщает МегаФон, благодаря проведенным в Калужской области работам по модернизации сети, скорости передачи данных выросли на 20% для более, чем 45 тысяч жителей региона.
Модернизация сети LTE 1800 прошла прошел в городах Балабаново и Жуков, а также в селе Волконское Козельского района и деревне Верхнее Алопово Перемышльского. В ходе модернизации снижена нагрузка на существующие базовые станции, что позволило нарастить скорости доступа к мобильному интернету.
В Калужской области на сети МегаФон действует поддержка VoLTE.
«Аналитики компании отмечают, что с начала 2023 года абонентский трафик в регионе вырос почти в 1,5 раза относительного того же периода в 2022. Активное потребление интернета обязывает нас постоянно отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на изменения – включать новые базовые станции или улучшать существующие. Модернизированная инфраструктура существенно повысила скорости передачи данных в перечисленных населенных пунктах. Теперь еще больше наших абонентов смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в момент пиковых нагрузок», — отметил Антон Павленко, директор МегаФона в Калуге.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Калужская область МегаФон
--
Публикации по теме:
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru
18.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием LTE аэропорт Калуги / MForum.ru
14.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон построил покрытие LTE1800 в Николо-Ленивце / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3 / MForum.ru