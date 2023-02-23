Развитие сетей: МегаФон нарастил покрытие и скорости в Калужской области

23.02.2023, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, благодаря проведенным в Калужской области работам по модернизации сети, скорости передачи данных выросли на 20% для более, чем 45 тысяч жителей региона.

Модернизация сети LTE 1800 прошла прошел в городах Балабаново и Жуков, а также в селе Волконское Козельского района и деревне Верхнее Алопово Перемышльского. В ходе модернизации снижена нагрузка на существующие базовые станции, что позволило нарастить скорости доступа к мобильному интернету.

В Калужской области на сети МегаФон действует поддержка VoLTE.

«Аналитики компании отмечают, что с начала 2023 года абонентский трафик в регионе вырос почти в 1,5 раза относительного того же периода в 2022. Активное потребление интернета обязывает нас постоянно отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на изменения – включать новые базовые станции или улучшать существующие. Модернизированная инфраструктура существенно повысила скорости передачи данных в перечисленных населенных пунктах. Теперь еще больше наших абонентов смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в момент пиковых нагрузок», — отметил Антон Павленко, директор МегаФона в Калуге.

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теги: развитие сетей Калужская область МегаФон

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