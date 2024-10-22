Развитие сетей: T2 до конца 2024 года запустит поддержку VoLTE во всех регионах присутствия!

MForum.ru
22.10.2024,
Некоторое время назад в нашем чате стали пробегать сообщения о запуске T2 поддержки VoLTE (Voice over LTE) в отдельных российских регионах, например в августе 2024 стало известно о запуске поддержки этой технологии в Пензенской области. А теперь пришло и официальное сообщение компании - оператор T2 запустил поддержку VoLTE в 23 регионах присутствия!
Особый интерес этому событию придает важная деталь - в 8 регионах сервис реализован с применением решения российской компании - НТЦ ПРОТЕЙ, известной мне, прежде всего, своими разработками ПО для ядра сети 5G. Как видим, решения поддержки VoLTE также входят в компетенции компании, которая более 20 лет занимается разработкой программно-аппаратных решений для сферы телекома и комплексной безопасности. Партнерство позволило внедрить Voice over LTE с использованием компонент отечественного производителя уже в восьми регионах присутствия оператора, включая Томск, Улан-Уде, Оренбург, Курган, Биробиджан, Екатеринбург, Иваново и ХМАО.
Кроме того, поддержка VoLTE появилась в Горно-Алтайске, Пензе, Чебоксарах, Кирове, Саратове, Ижевске, Самаре, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Йошкар-Оле, Краснодаре, Майкопе, Барнауле и Саранске.
Как сообщает T2, в регионах с VoLTE этой технологией звонков в сети LTE пользуется более половины клиентов оператора, а голосовой трафик в сети LTE оператора составил уже 53% от всего "голоса" – это очень высокий для российского рынка показатель. Проникновение VoLTE в терминах доли клиентов в регионах с VoLTE достигает 51%.
Компания начала масштабное развертывание поддержки VoLTE в регионах в августе 2024 года. До сентября оператор включил VoLTE в 2-х регионах, в сентябре – в 6-ти, за три недели октября – еще в 15-ти. Специалисты компании постепенно открывали доступ к технологии различным группам клиентов, проводили тесты корректности работы технологии, отлаживали тарификацию.
Вряд ли стоит напоминать, что вызов в режиме VoLTE тарифицируется как обычный голосовой вызов. Для использования технологии, клиенту достаточно активировать функциональность VoLTE на своем аппарате, но зачастую это происходит автоматически. Кроме более быстрого соединения с вызываемым абонентом, технология VoLTE экономнее расходует ресурс аккумулятора, поскольку телефону более не требуется для голосового вызова переключаться из режима LTE в 2G/3G.
Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Запуск VoLTE становится логичным продолжением всех масштабных работ, которые Т2 провела в 2024 году. Мы видим в этом шаг вперед и возможность для наших клиентов оценить новый опыт общения без прерывания подключения к сети интернет. Переход на VoLTE – это очередной этап нашего пути к дальнейшему развитию и улучшению качества связи для наших пользователей. В этом мы преследуем глобальную цель – обеспечить абонентов современными сервисами и возможностями, которые могут стать частью их повседневной жизни».
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «В наших интересах – соответствовать требованиям клиентов. Сейчас потребление дата-трафика настолько велико, что оставаться без подключения к интернету даже на недолгое время в процессе общения голосом для клиентов уже может показаться неудобным. Мы совместно с техническим департаментом поставили большую задачу – охватить технологией VoLTE регионы присутствия Т2 до конца года. Рост потребления услуги в регионах, в которых сервис уже доступен, показывает, что мы двигаемся в правильном направлении».
Владимир Фрейнкман, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»: «Сотрудничество с Т2 – это важный стратегический шаг для повышения технологической независимости страны и необходимый ответ на вызовы текущей ситуации. И это только часть масштабной совместной работы. Возможности российских разработчиков оказались соразмерны требованиям оператора уровня Tier1, что подтвердили итоги опытной эксплуатации. Техническая экспертиза обеих сторон, несомненно, выросла благодаря этому проекту, а абоненты получили доступ к современным сервисам».
До конца 2024 года оператор T2 собирается запустить VoLTE во всех регионах присутствия!
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теги: T2 развитие сетей VoLTE "Т2 Мобайл"
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