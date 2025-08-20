Технологии телекома: T2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

MForum.ru
20.08.2025,
T2 завершил работы по внедрению VoWiFi в 64 регионах присутствия! Сразу можно отметить, что это беспрецедентный по сроком и масштабам проект - технические специалисты компании запускали поддержку технологии в 13 регионах в неделю.
Работа по подключению VoWiFi началась в марте – тогда опция появилась в Тамбове и Ставрополе, затем технология стала доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Как и при внедрении VoLTE в 2024 году, Т2 ставила задачу обеспечить абонентов технологией в кратчайшие сроки: в итоге работы заняли менее полугода.
Как сообщает оператор, технология на сегодняшний день активна в 64 регионах присутствия Т2 и автоматически доступна всем пользователям, чьи устройства поддерживают VoWiFi. Для подключения достаточно включить функцию в настройках телефона.
Особенно актуальна технология для использования в отдаленных регионах, офисных зданиях, подвальных квартирах и других зонах с ограниченным приемом сигнала. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за использование услуги не взимается.
Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Запуск технологии VoWiFi во всех регионах присутствия Т2 – важный этап в развитии нашей технологической инфраструктуры и расширении возможностей для наших клиентов. Мы создаем условия, при которых качество связи не зависит от географии и точного местоположения человека: будь то центр оживленного мегаполиса или подвальное помещение удаленного населенного пункта, абонент получает стабильную и четкую голосовую связь через любую сеть Wi-Fi. Это новый уровень доступности и надежности мобильных услуг для каждого клиента Т2».
Комментарий Алексея Бойко, аналитик, ведущий telegram канала @abloud62: «Запуск поддержки VoWiFi в 64 регионах за полгода - это наглядная демонстрация того, что оператор T2 может реализовывать сложные инфраструктурные проекты в режиме "fast forward". Столь быстрое внедрение стало возможным в рамках единой стратегии оператора по переносу голосовой нагрузки на IP-ядро сети (IMS - IP Multimedia Subsyctem). Те, кто занимался этой темой знают, как порой непросто это реализуется. На мой взгляд, T2 сделала мощный ход в плане конкуренции с коллегами по цеху. Речь уже не о "догонянии", а об опережающих темпах внедрения».
