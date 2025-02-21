Развитие сетей: Билайн в Москве - в 2024 году связь обеспечена еще для более чем 25 тысяч московских квартир

MForum.ru
21.02.2025,
Билайн сообщает о том, что компания нарастила количество телеком-инфраструктуры в новых жилых комплексах в 4 раза в 2024 году. В частности, еще более 25 тысяч квартир в новостройках высотой от 35 этажей и выше получили доступ к интернету и голосовой связи, за счет применения оператором indoor-решений.
Обеспечение сотовой связью и мобильным интернетом помещений на высоких этажах зданий - известная инженерная проблема. Здесь сказывается и то, что мобильное устройство может видеть одновременно слишком много базовых станций, и то, что антенны наземных базовых станций чаще ориентированы вниз от линии горизонта, а не вверх от нее. Кроме того, такие материалы как железобетон и стекла с напылением металла плохо пропускают радиосигналы.
В Билайн есть экспертиза по решению такого рода технологических проблем. Применяются специальные решения для обеспечения покрытия в помещениях, например, DAS-системы, когда к базовой станции подключается целый ряд антенн, размещаемый внутри зданий - на этажах, в лифтовых шахтах, в паркингах и т.п. А в тех ситуациях, где пока что нет сигнала сотовой связи, абоненты компании зачастую могут использовать технологию VoWiFi.
Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (Билайн):
«Создание доступной и надежной связи для клиентов – это приоритетная задача Билайна. Многие из нас работают и учатся из дома, общаются по видеосвязи с родственниками или играют в онлайн-игры. По итогам 2024 года мы наблюдаем рост потребления трафика нашими клиентами, который составляет около 30%, по сравнению с 2023 годом. Работа по увеличению и модернизации инфраструктуры помогает обеспечить качественное покрытие в жилых комплексах для удобства жителей. До конца 2025 года мы планируем подготовить инфраструктуру для более 25 тысяч квартир».
ВымпелКом занимается улучшением indoor связи не только в жилых домах, но и в других зданиях и сооружениях, которыми пользуется много людей. Среди значимых объектов, которые получили стабильный сигнал ВымпелКом в прошлом году, можно отметить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, торгово-развлекательные комплексы «Prime Plaza», Кузьминки Молл, многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» у метро ВДНХ, а также 12 крупных ЖК от федеральных девелоперов. Кроме того, началось проектирование технического решения для усиления связи в МФК Олимпийский.
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теги: Билайн Вымпелком Москва развитие сетей
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