Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - новые базовые станции появились в микрорайонах вблизи Толмачевского шоссе в пригороде Новосибирска

29.03.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает, что более 24 тысяч жителей одного из пригородов Новосибирска получили покрытие LTE и поддержку VoLTE.



микрорайон "Радуга Сибири", застройщик ПСК "Сибирь", источник фото: csib.ru

Новое телеком-оборудование МегаФон развернул в микрорайоне "Радуга Сибири". Комплекс из 8-ми многоэтажек с собственной набережной построен на выезде из города.

«Прежде, чем монтировать новое оборудование, мы анализируем потребности наших абонентов и нагрузку на сеть в той или иной локации. Например, для улучшения качества мобильных услуг в микрорайоне «Радуга Сибири», мы задействовали наиболее эффективные для густонаселённых локаций частотные диапазоны LTE. Они обеспечивают большую ёмкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Также мы улучшили покрытие на территории всего микрорайона, включая набережную и близлежащий частный сектор», - рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Новый телеком-объект также установили в микрорайоне таунхаусов «Пригородный простор» рядом с Толмачевским шоссе. Уверенный прием сигнала доступен и на железнодорожной станции, построенной специально для жителей пригорода.

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теги: МегаФон развитие сетей Новосибирская область

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