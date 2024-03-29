Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - новые базовые станции появились в микрорайонах вблизи Толмачевского шоссе в пригороде Новосибирска

MForum.ru
29.03.2024,
МегаФон сообщает, что более 24 тысяч жителей одного из пригородов Новосибирска получили покрытие LTE и поддержку VoLTE.
микрорайон "Радуга Сибири", застройщик ПСК "Сибирь", источник фото: csib.ru
Новое телеком-оборудование МегаФон развернул в микрорайоне "Радуга Сибири". Комплекс из 8-ми многоэтажек с собственной набережной построен на выезде из города.
«Прежде, чем монтировать новое оборудование, мы анализируем потребности наших абонентов и нагрузку на сеть в той или иной локации. Например, для улучшения качества мобильных услуг в микрорайоне «Радуга Сибири», мы задействовали наиболее эффективные для густонаселённых локаций частотные диапазоны LTE. Они обеспечивают большую ёмкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Также мы улучшили покрытие на территории всего микрорайона, включая набережную и близлежащий частный сектор», - рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.
Новый телеком-объект также установили в микрорайоне таунхаусов «Пригородный простор» рядом с Толмачевским шоссе. Уверенный прием сигнала доступен и на железнодорожной станции, построенной специально для жителей пригорода.
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теги: МегаФон развитие сетей Новосибирская область
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