VoLTE: ВымпелКом запустил в Кабардино-Балкарии поддержку VoLTE

17.10.2023, MForum.ru

ВымпелКом запустил голосовую связь через VoLTE на всей территории Кабардино-Балкарии.

Директор Нальчикского отделения билайн Сергей Тобоев:

«Мы рады предоставить клиентам новую технологию. VoLTE значительно улучшает качество передачи голоса: собеседники слышат друг друга так, будто находятся в одном помещении. Доплачивать за использование VoLTE не нужно – разговор тарифицируется как обычный голосовой трафик. Мы продолжим внедрять новые технологии, чтобы наши абоненты пользовались качественной связью в комфортном режиме».

ВымпелКом активно развивает сеть в Кабардино-Балкарии. В последний год улучшена связь в Нальчике, Прохладном, Нарткале, Заюково и других населенных пунктах. В Нарткале скорость мобильного интернета с начала 2023 года по данным оператора выросла почти на 30%.

Посмотреть сводные данные по проникновению VoLTE можно здесь.

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теги: билайн Вымпелком VoLTE

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