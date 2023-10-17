VoLTE: ВымпелКом запустил в Кабардино-Балкарии поддержку VoLTE

MForum.ru
17.10.2023,
ВымпелКом запустил голосовую связь через VoLTE на всей территории Кабардино-Балкарии.
Директор Нальчикского отделения билайн Сергей Тобоев:
«Мы рады предоставить клиентам новую технологию. VoLTE значительно улучшает качество передачи голоса: собеседники слышат друг друга так, будто находятся в одном помещении. Доплачивать за использование VoLTE не нужно – разговор тарифицируется как обычный голосовой трафик. Мы продолжим внедрять новые технологии, чтобы наши абоненты пользовались качественной связью в комфортном режиме».
ВымпелКом активно развивает сеть в Кабардино-Балкарии. В последний год улучшена связь в Нальчике, Прохладном, Нарткале, Заюково и других населенных пунктах. В Нарткале скорость мобильного интернета с начала 2023 года по данным оператора выросла почти на 30%.
Посмотреть сводные данные по проникновению VoLTE можно здесь.
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теги: билайн Вымпелком VoLTE
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