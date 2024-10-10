Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - житель поселка Инголь получили сеть LTE и поддержку VoLTE

MForum.ru
10.10.2024,
Жители поселка Инголь в Шарыповском муниципальном округе впервые получили покрытие сотовой сети LTE и поддержку возможности звонить в режиме VoLTE. Построенная в Инголе базовая станция повысила качество мобильных услуг для жителей соседней деревни Едет и улучшила прием сигнала еще на одном популярном у рыбаков озере Сараголь, расположенном в двух километрах от поселка.
Строительство инфраструктуры шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. Строительство и модернизация объектов связи является одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
«Из года в год мы наращиваем темпы стройки новых телеком-объектов, в том числе в малых и удалённых населённых пунктах Красноярского края. После возведения базовой станции в поселке Инголь около 400 человек получили качественную связь. Мобильный интернет на максимальной скорости до 90 Мбит/с позволит абонентам МегаФона звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях», — рассказал директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.
Инголь находится почти в пяти часах пути на автомобиле из Красноярска. Несмотря на удаленность от краевой столицы, населенный пункт хорошо знаком жителям региона. Вблизи него находится одноименное озеро, известное своими лечебными свойствами и разнообразием ихтиофауны. Каждое лето сюда приезжают сотни туристов. Именно здесь – на берегу «Сибирской Рицы» – расположена ближайшая к посёлку базовая станция. Однако из-за сложного рельефа местности, сигнал до Инголя практически не долетал. Чтобы позвонить или отправить сообщение, местные жители были вынуждены искать возвышенность. Новый объект связи закрыл «цифровые» потребности сельчан в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате, самореализации и другом.
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теги: МТС развитие сетей Красноярский край
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