Развитие сетей: МТС запустила поддержку VoLTE на всей сети

MForum.ru
28.08.2024,
МТС сообщает о запуске поддержки VoLTE в федеральном масштабе - после запуска VoLTE в Нижегородской области, эта технология поддерживается оператором во всех регионах присутствия.
Доля VoLTE трафика в совокупном голосовом трафике МТС в России (GSM + VoWiFi + VoLTE) превышает 38%. Общая длительность разговоров в сети LTE на конец 1H2024 выросла на 6% год к году.
В Топ-3 федеральных округов по приросту VoLTE трафика вошли по итогам июня 2024
В московском регионе из-за более высокого проникновения устройств с поддержкой LTE доля звонков через VoLTE выше, чем в среднем по стране - половина от общего их объема, не называя конкретной цифры сообщает МТС. Важно не путать долю звонков и долю трафика VoLTE!
Билайн на днях сообщал, что доля голосового трафика через сети VoLTE в Москве достигает 67%.
У МТС следом за Московским регионом по убыванию активности трафика VoLTE идут Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярский край, Санкт-Петербург (удивительно, но факт) - доля звонков - 45,2%; Ленобласть - 43%. Странно, но в этом списке нет Астраханской области, хотя ранее МТС сообщала, что в Астрахани "практически каждый второй звонок" делается в режиме VoLTE.
Поддержка VoLTE на всей сети МТС - значимая веха. Использование этой технологии с годами будет расти. Было бы интересно узнать также о динамике использования абонентами МТС такой технологии, как VoWiFi и росте ее проникновения на сети компании.
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теги: телеком МТС VoLTE вольте
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