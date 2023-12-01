Развитие сетей: Абоненты ВымпелКом все активнее пользуются VoLTE и VoWiFi

01.12.2023, MForum.ru

Абоненты ВымпелКом все чаще пользуются VoLTE и WiFi. Этому способствует как рост числа регионов, где оператором реализована поддержка этих технологий, так и то, что большинство устройств с поддержкой 4G сегодня способны работать в режиме VoLTE и VoWiFi.

Если говорить о цифрах, то доля VoLTE в структуре всего голосового трафика (2G + 3G + VoLTE) за год выросла на 59% год к году и составляет 35%. Для сравнения - у МТС этот показатель по итогам 3q2023 составляет 34%, как видим, показатели близки.

Услугу VoLTE поддерживает более 81% устройств с поддержкой 4G, зарегистрированных в базе оператора, пользуются VoLTE почти 77% абонентов, которым доступна эта функциональность.

По итогам 3q2023 количество активных абонентов VoLTE выросло на 44% год к году.

Количество абонентов ВымпелКом, пользующихся технологией VoWiFi, за год выросло почти вдвое. Абоненты все охотнее пользуются этой технологией, например, в 3q2023 трафик VoWiFi вырос на 113% год к году. Примерно 15% пользователей, которые включили на своем устройстве технологию VoWiFi пользуются ею очень активно, - минимум для половины вызовов. А в среднем, у пользователей VoWiFi примерно треть голосовых осуществляется в этом режиме.

Пользуются VoWiFi в основном абоненты в возрасте 25-55 лет. Почти 60% из них — мужчины, 40% — женщины. 70% пользователей VoLTE с билайном уже 5 и более лет.

Лидеры по использованию VoWiFi: Москва (9,6% абонентов используют эту технологию), Воронеж (8%), Сочи (8,4%), Калуга (7,8%), Южно-Сахалинск (7,6%), Тверь (7,5%), Калининград (7,4%), Махачкала (7,4%), Санкт-Петербург (7,3%).

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теги: телеком билайн VoLTE VoWiFi цифры поддержку VoLTE