Развитие сетей: Билайн в Марий Эл - летом 2025 года покрытие сети расширено в 9 районах республики

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Марий Эл - летом 2025 года покрытие сети расширено в 9 районах республики

19.09.2025, MForum.ru

В прошедшем летнем сезоне 2025 года Билайн модернизировал ранее развернутое оборудование связи, нарастив его мощность и пропускную способность, а также развернул ряд новых базовых станций. В частности, появилось или было улучшено покрытие LTE в 11 населенных пунктах:

  • Волжский район – Приволжский;
  • Горномарийский район – Кузнецово;
  • Звениговский район – Красногорский;
  • Килемарский район – Озерный;
  • Куженерский район – Иштымбал;
  • Медведевский район – Арбаны, Зеленый, Средняя Турша;
  • Моркинский район – Морки;
  • Оршанский район – Пуял;
  • Советский район – Кельмаксола.

В перечисленных селах и деревнях количество населения не превышает 500 человек. Компания отмечает рост доступности технологии VoLTE, запущенной с осени 2023 года.

«Мобильная связь открывает новые возможности для общения, саморазвития и развлечения, а еще помогает экономить время и ресурсы, позволяя решать многие вопросы в режиме онлайн. Для нас важно, чтобы каждый житель республики имел доступ к сети 4G, вне зависимости от того, проживает он в крупном городе или небольшом селе. Поэтому мы активно развиваем нашу инфраструктуру в малых населенных пунктах региона, совершенствуя качество сети даже в удаленных районах», – комментирует директор Йошкар-Олинского отделения Билайна Александр Хухарев.

В Йошкар-Оле Билайн также нарастил покрытие сети провел корректировку настроек в отдельных районах. В частности, как утверждает оператор, оптимизирована работа сети на территории Высшего колледжа ПГТУ «Политехник», Марийского Политехнического техникума, Межрегионального открытого социального института и «Лицея Бауманский», а также у Водного дворца «Йошкар-Ола», Дворца Водных видов спорта и Ледового Дворца.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Марий Эл Билайн Вымпелком

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

27.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Марий Эл - дополнительное оборудование развернуто в жилых кварталах Йошкар-Олы / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru

23.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Марий Эл - 4G-интернет появился еще в 22 населенных пунктах / MForum.ru

18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Мордовии - сеть 4G включена в Подлесной Тавле / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: