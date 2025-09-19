Развитие сетей: Билайн в Марий Эл - летом 2025 года покрытие сети расширено в 9 районах республики

MForum.ru
19.09.2025,
В прошедшем летнем сезоне 2025 года Билайн модернизировал ранее развернутое оборудование связи, нарастив его мощность и пропускную способность, а также развернул ряд новых базовых станций. В частности, появилось или было улучшено покрытие LTE в 11 населенных пунктах:
В перечисленных селах и деревнях количество населения не превышает 500 человек. Компания отмечает рост доступности технологии VoLTE, запущенной с осени 2023 года.
«Мобильная связь открывает новые возможности для общения, саморазвития и развлечения, а еще помогает экономить время и ресурсы, позволяя решать многие вопросы в режиме онлайн. Для нас важно, чтобы каждый житель республики имел доступ к сети 4G, вне зависимости от того, проживает он в крупном городе или небольшом селе. Поэтому мы активно развиваем нашу инфраструктуру в малых населенных пунктах региона, совершенствуя качество сети даже в удаленных районах», – комментирует директор Йошкар-Олинского отделения Билайна Александр Хухарев.
В Йошкар-Оле Билайн также нарастил покрытие сети провел корректировку настроек в отдельных районах. В частности, как утверждает оператор, оптимизирована работа сети на территории Высшего колледжа ПГТУ «Политехник», Марийского Политехнического техникума, Межрегионального открытого социального института и «Лицея Бауманский», а также у Водного дворца «Йошкар-Ола», Дворца Водных видов спорта и Ледового Дворца.
теги: развитие сетей Марий Эл Билайн Вымпелком
